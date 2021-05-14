Світлана Тарабарова оприлюднила зворушливі фото з сином в літаку

Популярна співачка Світлана Тарабарова побувала в унікальному заміському комплексі Yellow Planet, що розташований в Київській області. Там вона побувала в ресторані, стилізованому під міні-аеропорт і справжньому літаку з авіасимулятором. Зіркова матуся зробила декілька потішних кадрів, де зображена разом із сином, який неабияк зрадів цій поїздці.

Світлана Тарабарова полюбляє радувати шанувальників фотографіями з сімейного життя. На фото, які знаменитість поширює в мережі, вона часто позує разом із сином.

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Світлана Тарабарова з сином в літаку

Маленький Іван обожнює пізнавати щось нове. І його матуся з радістю організовує різноманітні активності. Днями вони разом побували у неймовірно красивому місці неподалік від Києва, де посиділи у справжньому літаку на місцях пілотів.

А після цікавого заняття покаталися на гойдалках та насолодилися цими спільними, неповторними моментами.

Як же це круто, бачити щастя в очах дитини, яка пізнає світ. Іване, завжди залишайся таким же щирим і відкритим, а я буду поруч. Твій другий пілот – мама,

– з ніжністю написала Світлана під фото.

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Образ Світлани Тарабарової

Для поїздки артистка обрала повсякденне комфортне вбрання. Вона позувала на камеру в смугастій чорно-білій oversize кофті та коричневих штанах. Тарабарова поєднала такий look з білим взуттям на низькій підошві. Волосся вона вклала рівно та довершила образ стильним головним убором. На обличчя виконавиця не наносила косметику, продемонструвала натуральну вроду.