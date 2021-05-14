Светлана Тарабарова любит радовать поклонников фотографиями из семейной жизни. На фото, которые знаменитость публикует в сети, она часто позирует вместе с сыном.

Смотрите также Развлечения в бассейне: Лилия Ребрик очаровала ярким семейным фото из Турции

Светлана Тарабарова с сыном в самолете

Маленький Иван обожает познавать что-то новое. И его мамочка с радостью организовывает разнообразные активности. На днях они вместе побывали в невероятно красивом месте неподалеку от Киева, где посидели в настоящем самолете на местах пилотов.

А после интересного занятия покатались на качелях и насладились этими общими, неповторимыми моментами.

Как же это круто, видеть счастье в глазах ребенка, познающего мир. Иван, всегда оставайся таким же искренним и открытым, а я буду рядом. Твой второй пилот – мама,

– с нежностью написала Светлана под фото.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Образ Светланы Тарабаровой

Для поездки артистка выбрала повседневный комфортный наряд. Она позировала на камеру в полосатой черно-белой oversize кофте и коричневых штанах. Тарабарова совместила такой look с белой обувью на низкой подошве. Волосы она уложила ровно и довершила образ стильным головным убором. На лицо исполнительница не наносила косметику, продемонстрировав натуральную красоту.