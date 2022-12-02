Вистачило ненадовго: Світлана Лобода знову випустила російський трек "Города"

З початку повномасштабної війни Світлана Лобода презентувала три треки, і "Города" – це перший російськомовний. Однак у ньому є згадка про війну.

Прем'єра чергової російськомовної пісні Світлани Лободи відбулася 2 грудня разом зі щемливим кліпом. Вона заспівала про те, що війна розкидала українців по світу, але вони обов'язково возз'єднаються, бо світло переможе темряву.

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Світлана Лобода випустила російський трек "Города"

Пісня "Города" хоч російськомовна, але в ній є один потужний рядок, який чіпляє: "Счастливые лица. И в небе вместо ракет уже поют птицы". З цих слів зрозуміло, що ексгастролерка вірить у якнайшвидшу перемогу України.

Я думаю, всі ми сьогодні відчуваємо таку глибоку самотність і бажання заплющити очі, і прокинувшись, опинитися там, де немає болю, немає горя, немає ненависті, є тільки радість, сміх і любов. Нас розкидало світом, нас несе дика хвиля непередбачуваності життя. Нам страшно. Але навіть на темному небі встає сонце, і навіть у самотньому серці є місце для любові. А відстані у коханні – умовність,

– прокоментувала свій реліз Світлана Лобода.

У кліпі, який починається зі звуків повітряної тривоги, емоції та життя українців в умовах війни. На одному з кадрів юнак, якому б'ють тату синьо-жовтого герба, мама, яка віддає немовля в евакуаційний потяг, сім'я, яка відпускає батька на війну.

Світлана Лобода – Города: дивіться відео онлайн

​У коментарях по-різному реагують на те, що Лобода повернулася до російських пісень. Одні хейтять її за мову треку, фани з-за кордону радіють, що розуміють, про що "Города", а деякі українці кажуть, що вона краще звучить мовою агресора:

"Свєта, знання української закінчилися на третій пісні?"

"А для кого ти російськомовний трек випустила?";

"Могла б постаратися українською мовою";

"Чому російською? Пісня гарна, але мовою окупанта";

"Ви пишете пісні руснявою, щоб що?";

"Не можу повірити, що пісня мовою ворога. Це все та ж сама культурна окупація українця. Це все та ж сама меншовартість. Я бажаю виконавиці і людям, які її слухають, прокинутись і усвідомити".

"Всіми мовами світу ви звучите прекрасно";

"І російською, і українською – це вогонь";

"Рада почути російською. Мені здається, ця мова більше підходить для ваших пісень. І так, я українка";

"Клас. Дякую, що російською мовою, це так круто, так не вистачає зараз".

Нагадаємо, у червні, на 100 день війни, Світлана Лобода випустила пісню українською мовою – "Молитва", в якій "молиться за кожну душу, за кожну мати, за нашу землю, за перемогу добра над злом" та обіцяє "закрити від куль собою". Помпезний кліп зняли у церкві Святого Петра у Ризі, а акомпанував їй цілий симфонічний оркестр.

У листопаді Лобода презентувала другу за час війни пісню і теж українською – "Два незнайомці". Вона про несподівану та болісну розлуку. Однак через цей трек артистка оконфузилася – помилилася в назві так, що її виправляв зірковий філолог Олександр Авраменко.