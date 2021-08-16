"Світ підвів чоловіків, жінок і дітей Афганістану": що кажуть знаменитості про захоплення Кабула

Критична ситуація, що відбувається у столиці Афганістану через захоплення влади терористами "Талібану", стривожила багатьох знаменитостей. Про це вже висловились такі персони, як відома правозахисниця Малала Юсафзай, громадська діячка Асефа Бхутто Зардарі, модель Зара Пірзада, акторка Сарват Ґілані та інші.

Столиця Кабул наразі перебуває у жахливій напрузі: президент Афганістану втік з країни, усі банки, торгові центри та інші установи закриті, а по місту патрулюють блок-пости з талібами. Чимало людей змогли покинути країну на літаках, але маса жителів досі перебуває в аеропорту та чекає порятунку.

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Знаменитості з Афганістану, Пакистану та інших країн висловили занепокоєння ситуацією та опублікували щемливі дописи у соцмережах.

Малала Юсафзай

У 2021 році пакистанська правозахисниця теж стала жертвою бойовиків, які "полювали" на неї через бажання мати доступ до освіти. Її важко поранили, втім, змогли вивезти у Велику Британію. З того часу вона стала лауреаткою Нобелівської премії миру та 16-річною мала змогу виступити у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.

"Ми у повному шоку спостерігаємо, як Талібан бере під свій контроль Афганістан. Я дуже переживаю за жінок, меншин та захисників із прав людей. Глобальні, регіональні та місцеві держави повинні закликати до негайного припинення вогню, надати термінову гуманітарну допомогу і захистити біженців і цивільних осіб", – написала Малала у твіттері.

Зара Пірзада

Пакистанська модель Зара Пірзада відреагувала на події у сусідній країні. Жінка побачила відеоролики, як люди у страху намагаються покинути країну, і не змогла стримати емоцій.

"Покинутий народ відчайдушно намагається втекти у якесь безпечне місце. Вони знають, що їх в Афганістані чекає тепер лише смерть і жорстокість", – написала модель в інстаграм-сторіз.



Зара Пірзада про події в Афганістані / Фото з інстаграм-сторіз моделі

Асефа Бхутто Зардарі

Громадська діячка та донька політика Асефа написала у своєму твіттері, що "Світ підвів чоловіків, жінок і дітей Афганістану".

"Із жахом спостерігаю за подіями в Афганістані. Нехай усіх помилує Господь", – написала жінка.

Сарват Ґілані

Пакистанська модель та акторка Сарват закликала усіх людей молитись за порятунок афганських дітей і жінок, поширивши допис менеджерки зі справ імігрантів Фархат Попаль.

Сьогодні темний день для всього Афганістану. "Талібан" зміг дійти до Кабулу. Будь ласка, помоліться за усіх дітей та жінок Афганістану,

– написала зірка.



Сарват Ґілані​ про події в Афганістані / Фото з інстаграм-сторіз моделі

Сабах Бано Малік

Письменниця та комедійна зірка Сабах опублікувала низку дописів в інстаграм-сторіз задля інформування підписників про ситуацію в Афганістані.

"Якщо ви підтримували Палестину, ви повинні підтримати Джамму і Кашмір (штат на півночі Індії, – Showbiz 24). Ви повинні підтримати і Афганістан. Вільна Палестина. Вільний Джамму і Кашмір. Вільний Афганістан. Вони окуповані, попри свою волю. Вони окуповані людьми, які ігнорують їхню гідність, і хто приймає рішення за них. А також, хто забирає у них головні людські права. Неймовірно болить", – написала жінка.



Сабах Бано Малік поділилась емоціями через події в Афганістані / Фото з інстаграм-сторіз Сабах

Ріа Чакраборті

Індійська акторка Ріа Чакраборті теж висловила жаль з приводу становища жінок в Афганістані.

"У той час, як жінки в усьому світі борються за рівність в оплаті праці, жінок в Афганістані продають – вони стали розмінною монетою. Вбита горем, коли бачу стан справ у жінок і меншин в Афганістані. Закликаємо світових лідерів протистояти цьому! Жінки теж люди", – написала акторка.



Ріа Чакраборті про події в Афганістані / Фото з інстаграм-сторіз акторки