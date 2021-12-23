У светрі за понад 8 тисяч гривень: Анна Неплях повторила образ принцеси Діани

"Міс Україна Всесвіт 2021" поділилась з фанами святковими фото. Вона повторила образ принцеси Діани у червоному светрі з вівцями.

Принцеса Діана була та залишається іконою стилю. Багато хто досі надихається її образами та повторюють їх. "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях теж надихнулась стилем Леді Ді.

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Образ Анни Неплях

"Міс Україна Всесвіт" позувала біля ошатно прикрашеної ялинки. Вона постала перед камерою у святковому образі – чорній мініспідниці та червоному светрі з вівцями. Анна розпустила волосся, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.

Додамо, що вбрання від бренду Rowing Blazers нині коштує понад 8 тисяч гривень. Анна Неплях поділилась, що завжди мріяла бути схожою на принцесу Діану.



Анна Неплях / Фото з інстаграму Анни Неплях

Принцеса Діана свого часу обожнювала такий самий светр. Вперше вона одягнула його для публічного виходу на турнір з поло у 1983 році.

Оригінальний светр з білими та одною чорною вівцею, створений дизайнерами Warm & Wonderful, потрапив до Музею Вікторії та Альберта.

З 1994 року светр нарешті можна було придбати. Дизайнери Warm & Wonderful взяли участь у розробці колаборації з маркою Rowing Blazers.

Текст публікації Анни Неплях

Передноворічна метушня захопила весь світ – ми закриваємо бюджети, проєкти, прагнемо встигнути до дедлайну, вибираємо подарунки, думаємо де, а головне з ким відзначатимемо Новий рік, які салати точно будуть на столі й звичайно ж, не забуваємо закупитися шампанським, адже в нього нам ще "занурювати" наші підпалені бажання.

Ось у мене бажання було бути як принцеса Діана і воно вже трошки збулося.