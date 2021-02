Майлі Сайрус і The Weeknd виступили на Супербоулі-2021: фото та відео

У неділю, 7 лютого, на футбольному стадіоні в місті Тампа, що у Флориді, відбулась грандіозна подія у світі американського спорту – Супербоул-2021. Навіть попри пандемію COVID-19 команди підтримало чимало голлівудських зірок – Майлі Сайрус, The Weeknd, Дженніфер Лопес та інші.

На стадіоні "Реймонд Джеймс Стедіум" зустрілись дві команди Національної футбольної ліги – "Канзас-Сіті Чіфс" та "Тампа-Бей Баккенірс". Через карантинні обмеження величезний майданчик був заповнений лише на 30 відсотків, однак без масштабних виступів світових знаменитостей не обійшлось. Вражаючі шоу цьогоріч показали Майлі Сайрус і The Weeknd.

До теми Майлі Сайрус виступить на Супербоулі-2021

Виступи Майлі Сайрус і The Weeknd на Супербоулі-2021

Перед початком матчу на сцену вийшла Майлі Сайрус, яка присвятила свій виступ медикам. Вона заспівала ремікс популярного треку Mickey співачки Toni Basil та виконала кілька пісень з останнього альбому Plastic Hearts. Артистка також виступила в дуеті з рок-легендами Біллі Айдолом і Джоан Джетт.

Виступ Майлі Сайрус на Супербоулі-2021: дивіться відео онлайн

The Weeknd виступив у перерві Супербоула-2021. Він показав ефектне шоу з великою кількістю танцівників, котрі, як і він сам, з'явились перед публікою в червоних жакетах і чорних штанах. Виконавець зняв бинти і пов'язки, з якими виходив на червоні доріжки престижних премій, а балет натомість повторив образ The Weeknd та доповнив його захисними масками. Артист виконав хіти Starboy, The Hills, I Feel It Coming, Save Your Tears, Earned It.

Виступ The Weeknd на Супербоулі-2021: дивіться відео онлайн

Зіркові гості на Супербоулі-2021

На стадіоні в місті Тампа з'явилося чимало голлівудських знаменитостей, які прийшли підтримати улюблені команди. Серед них Дженніфер Лопес з нареченим Алексом Родрігесом. Варто зазначити, що це перший публічний вихід пари після чуток про роман бейсболіста з зіркою реаліті-шоу "Південна чарівність" Медісон ЛеКрой.

Схоже, закохані не зважають на чутки та продовжують демонструвати сімейну ідилію. Серед інших гостей – співачка Ciara, акторка Ребел Вілсон, супермодель Жизель Бюндхен з дітьми, яка прийшла підтримати чоловіка Тома Бреді.