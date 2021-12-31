Сумська пригадала, як 25 років тому святкувала Новий рік з коханим і свекрухою: архівні фото

У переддень Нового року Ольга Сумська попорпалася в архівах і знайшла сімейні фото зі святкування 1996 року. Тоді за столом вона зібралась з коханим Віталієм Борисюком, його мамою і донечкою Тонею.

Від першого чоловіка Євгена Паперного Ольга Сумська пішла 1991 року. Тоді вона закрутила роман з актором-початківцем Віталієм Борисюком, і він прийняв її з крихітною донечкою. Схоже, зіркову невістку полюбила й свекруха, адже Новий рік вони святкували разом.

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Як Ольга Сумська святкувала Новий рік з коханим і свекрухою

Акторка пригадала, що на Новий рік 1996-го святковий стіл накрила свекруха. У Ліни Петрівни нібито були золоті руки, вона багато чому навчила невістку по господарству.

Наш з Віталієм Борисюком Новий рік 25 років тому. Стіл накритий мамою Віталіка, Ліною Петрівною. Яка ж була хазяйка! Я багато чому у свекрушки навчилась,

– тепло висловилась Ольга Сумська.

З фото видно, що в новорічну ніч сім'я була в скромній квартирі Віталія Борисюка, з фотографіями та килимом на стінах. У їхньому домі була й ялинка, за традицією прикрашена дощиком і кульками.

Архівні новорічні фото Ольги Сумської та Віталія Борисюка

Ольга Сумська з Віталієм Борисюком / Фото з інстаграму акторки

Ольга Сумська з Віталієм Борисюком і свекрухою / Фото з інстаграму акторки

Віталій Борисюк з донькою Ольги Сумської / Фото з інстаграму акторки Віталій Борисюк / Фото з інстаграму Ольги Сумської Додамо, Ольга Сумська часто ностальгує за юністю. Нещодавно вона показувала, Ольга Сумська часто ностальгує за юністю. Нещодавно вона показувала, як виглядала 19-річною , у студентські роки після кінопроб.

Повний текст публікації Ольги Сумської:

Наш з Віталієм Борисюком Новий рік 25 років тому. Приємно згадувати. Стіл накритий мамою Віталіка, Ліною Петрівною. Яка ж була хазяйка! Я багато чому у свекрушки навчилась

Щасливі роки. На фото Віталік з манюньою Тонечкою. Обожнюю ці світлини. Всіх з прийдешнім!