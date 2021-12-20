У сукні від Андре Тана: Леся Нікітюк звабливо позувала на тлі різдвяних декорацій
Джерело:інстаграм Лесі Нікітюк
Популярна телеведуча Леся Нікітюк провела День Святого Миколая в колі найрідніших. Вона позувала на камеру на тлі різдвяних декорацій і продемонструвала ніжний образ.
Телеведуча та блогерка поділилася атмосферною новорічною світлиною. Камін прикрасила гілочками ялинки та іншими різдвяними декораціями. Не залишив підписників байдужими й образ Нікітюк.
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Зимовий образ Лесі Нікітюк
Для затишного вечора в колі рідних знаменитість обрала спокусливе вбрання. Леся позувала перед об'єктивом у довгій білій сукні з теплої тканини. Вбрання мало спокусливий виріз на нозі та звабливе декольте.
Оскільки Нікітюк фотографувалася вдома, то поєднала одяг не з туфлями на підборах, а зі шкарпетками з милим новорічним принтом. Серед прикрас такий look довершило вишукане намисто. Волосся Леся вклала рівно, а на обличчі зробила ледь помітний макіяж, лише вирівняла тон. Також увагу привертає бездоганний манікюр зірки.
Леся Нікітюк у сукні від Андре Тана / Фото з інстаграму ведучої