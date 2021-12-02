У сукні принцеси: Ірина Федишини замилувала образом на зйомках новорічного концерту

Співачка Ірина Федишин долучається до зйомок новорічних проєктів, які готують українські телеканали. На одному з концертів вона була в червоній сукні, як у принцеси.

Артистка ділиться найяскравішими моментами з підписниками в інстаграмі, показує їм за лаштунки знімального процесу. Днями зірка оприлюднила фото, на якому ще й продемонструвала сценічний образ.

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Новорічний look Ірини Федишин

На зйомках новорічного концерту виконавиця позувала в розкішній вечірній сукні насиченого червоного кольору. Вбрання було без рукавів, мало приталений верх і пишну спідницю. Волосся красуня вклала у легкі локони, деякі з них ззаду зчепила білим бантиком. Зазначимо, такий аксесуар в тренді цього сезону. У такому образі Федишин була схожа на принцесу.

На обличчі знаменитість зробила бездоганний макіяж у натуральних відтінках: з тінями на повіках і глянцевою помадою на губах.

Грудень насичений різдвяними й новорічними зйомками! На вас чекає багато сюрпризів!

– написала Ірина під фото.



Ірина Федишин у червоній сукні / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин у червоній сукні / Фото з інстаграму співачки

Прихильники Федишин не шкодують коментарів і завжди позитивно висловлюються на її адресу. Під цим дописом вони вкотре засипали виконавицю компліментами.