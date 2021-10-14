Суддя "Танців з зірками" Максим Чмерковський розповів про фаворитів на проєкті

Новий сезон "Танців з зірками" в розпалі. Суддя проєкту Максим Чмерковський зізнався, що вже розуміє, хто може бути у фіналі. На його думку, дуже харизматичними є KADNAY та Артур Логай.

Максим зазначив, йдучи на такий проєкт, треба повністю віддавати себе йому. Можна не мати танцювальних навичок, але, якщо є бажання та наполегливість, то результат буде видно.

Читайте також Максим Чмерковський з "Танців з зірками" розповів про знайомство з Девідом та Вікторією Бекхем

Фаворити Максима Чмерковського на "Танцях з зірками"

Хореограф зазначив, що спочатку для нього фаворитом був Іван Люленов. Однак він покинув шоу ще у 2 випуску: "Я думав, що він дійде далеко. Він класно подавав себе, був відкритим. Він не був танцівником, але дуже старався".

На думку Чмерковського, одним із тих, хто має бути в фіналі є KADNAY: "У нього неймовірна база. Можливо, немає танцювальної бази, але багато харизми. Він заповнює танець собою так, що навіть не хочеться дивитися на техніку".

Ще одним з претендентів на перемогу в "Танцях з зірками" є Артур Логай. Максим зазначив, що в цьому сезоні дуже сильний чоловічий склад.

Максим Чмерковський про MELOVIN

"MELOVIN спочатку має щось станцювати. Наразі для мене він дуже плавно пересувається паркетом і робить все однаково", – сказав Максим Чмерковський.

Максим Чмерковський про учасників "Танців з зірками": дивіться відео онлайн