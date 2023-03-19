Телеведуча Маша Єфросиніна прокоментувала новину про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Вона згадала про інших світових диктаторів.

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Маша Єфросиніна про ордер Путіну

Інтерв'юерка навела приклад диктатора Муаммара Каддафі. Ордер на арешт Каддафі видали за 4 місяці до того, як його вбили.

Маша Єфросиніна натомість не сподівається, що російський народ буде спроможним зробити щось подібне зі своїм президентом. Але сподівається на те, що кремлівський вбивця навідається до інших диктаторів найближчим часом.

Власний народ розірвав його на частини вже за чотири місяці… У те, що російський народ вчинить так само зі своїм убивцею, я не вірю… Але не втрачаю надію, що в бункерної за**пи не за горами інший схожий сценарій потрапляння до братів Чаушеску, Каддафі та Бен Ладена,

– поділилась Єфросиніна.



Фото з інстаграм-сторіз

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