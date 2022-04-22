Сама ж Херд подала зустрічний позов на 100 мільйонів доларів, звинувачуючи Деппа у наклепі з метою зруйнувати її кар'єру. Нещодавно судовий процес розпочався, і звідти вже "сплили" нові подробиці їхнього особистого життя.

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Через заяви Ембер про насильство зі сторони її ексчоловіка зруйнували йому кар'єру кілька років тому. Депп вирішив спростувати це звинувачення і вже неодноразово потрапляв з нею до суду через скандальні матеріали, які публікували з її дозволу. Зараз Депп стверджує, що ніколи в житті не бив жінок, тому що мав негативний приклад з дитинства. За словами його старшої сестри Крісті Дембровські, їхня мати не раз виявляла жорсткість до Джонні і кидала у нього різними речами та знущалась психологічно.

Аби забути минуле, Депп вдавався до алкоголю та наркотиків, і він не розуміє, як Ембер могла його у чомусь звинувачувати, якщо знала про його складне дитинство.

Вона здавалася ідеальним партнером, навіть дуже ідеальним, щоб це було правдою. Була уважною, доброю, турботливою, веселою та розуміючою. У нас було багато спільного — музика, література, все в такому дусі. Року півтора все було чудово, хоча деякі речі мене трохи бентежили... Через рік-півтора вона стала практично іншою людиною,

– сказав у суді Депп.

Проте історія батьків Деппа стала для нього шаблоном, за яким він далі жив і думав, що якщо збереже такі стосунки, то все з часом налагодиться. Також він не хотів її втратити, як втратив першу дружину Ванессу Параді, яка заявляла, що ніколи у її 14-річному шлюбі не було насильства від Деппа. За словами чоловіка, Ембер з часом дуже змінилась, адже мала "потребу в конфліктах і насильстві". Якось вона кинула у нього дві пляшки горілки, через що він пошкодив руку – цей факт підтверджений лікарем. А під час скандалів актор замикався у ванній, як це робив колись його батько. Бувало й таке, що Ембер погрожувала йому суїцидом, якщо той від неї піде.

"Я дуже добре це пам'ятаю: коли мій батько пішов, моя мати Бетті Сью вперше спробувала суїцид. У моїй свідомості назавжди відклалося, що це був прямий результат його відходу... І цей страх тебе ніколи не покидає. Бувало, коли я йшов, Ембер зупиняла мене біля ліфта на очах охорони і кричала в сльозах: "Я не можу без тебе жити, я помру". Але все одно треба було ухвалити це рішення", – сказав актор та додав, що остаточно подав на розлучення лише після смерті мами у 2016 році.

Зокрема у суді згадали про раніше оприлюднені повідомлення Деппа до друзів про те, що хоче вбити Герд, про публічні та непублічні задокументовані сварки з нею, про його пиятику та наркотики та інше. Усе це вже оприлюднювалось у ЗМІ у 2020 році під час справи у Лондоні.