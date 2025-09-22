Фотографії букета Скальницька опублікувала у соціальних мережах, зокрема в Threads, повідомляє Showbiz 24. У коментарях під дописом люди активно обговорювали подарунок, який замовив незнайомець.

Для створення букета команда студії Анастасії Скальницької використала 10 190 троянд. Близько тижня тому блогерка повідомила, що вони встановили Національний рекорд у номінації "Найбільша кількість троянд у композиції".

Студія Анастасії Скальницької встановила рекорд / Фото з інстаграму блогерки

Згодом у телеграм-каналах почали поширювати інформацію, що замовником розкішного букета є народний депутат Артем Дубнов. Скальницька спростувала чутки й наголосила, що розкривати імена замовників студія не має права.

Анастасія Скальницька не розкрила ім'я замовника букета / Скриншот з Threads

Люди висловлюють свої думки щодо такого дорогого подарунка у соціальних мережах. Чимало людей стверджують, що ці кошти варто було б передати на допомогу Силам Оборони України або ж дитячим будинкам.

"Люди без житла лишаються, в країні війна, а хтось з жиру біситься та гроші на смітник викидає. Саме там буде цей ведмедик через тиждень чи два. Краще б в дитячий будинок ці гроші віддати чи нужденним".

"ЗСУ були б раді трьом позашляховикам".

"Краще б на дрони для армії віддав!"

Інші ж вважають, що це вибір кожного – скільки грошей і на які подарунки витрачати.

Букет за 536 000 гривень / Скриншот з Threads Анастасії Скальницької

Про розкішний букет висловилася й Ольга Фреймут на інстаграм-сторінці "Марафону сучасних манер". За словами телеведучої, чоловікам варто дарувати квіти, які жінки зможуть втримати в руках.

Дівчата. Не всі подарунки варто приймати. Якщо презент недоречний, можна відправити записку чи текст з повідомленням: "Мені приємна ваша увага, але я не можу прийняти це". І не пояснювати чому: "бо це вульгарно", "бо після такої "копиці троянд" доведеться віддатися, а ви мені навіть не подобаєтеся", "бо моя квартира замаленька для цього бамбетля,

– додала вона.

