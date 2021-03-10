Страждає не тільки Меган Маркл: які королівські правила дивують у XXI столітті

Бути частиною британської королівської родини – не так легко, як може здаватися. Усі нащадки мусять дотримуватися як протоколу, так і негласних обмежень: короткі сукні для жінок, штани для хлопчиків чи яскравий манікюр вважається порушенням королівського етикету. Зібрали топ найцікавіших правил, яким досьогодні слідують члени Royal Family.

Дрес-код

Жінки з королівської родини для офіційних виступів удень вдягають капелюшки, а після 18:00 – діадеми. Останню можуть носити лише заміжні представниці роду.

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Британська королева Єлизавета II / Фото Pinterest

Королева носить рукавички – майже завжди, за винятком подій чи вбрання, коли вони не пасують. Це працює не лише як незмінний елемент дрес-коду, але і з міркувань гігієни: Її Величність тисне руки сотням людей під час публічних зустрічей.



Фото Pinterest

Швидше за все, ви ніколи не побачите королеву у вбранні нейтрального або темного відтінку – яскраві кольори дозволяють легко помітити Її Величність у натовпі.

Чорний одяг – лише для похоронів та інших траурних заходів. При цьому у всі закордонні відрядження члени королівської родини повинні брати з собою вбрання чорного кольору: на випадок, якщо раптово помре хтось з поважних осіб і потрібно буде відвідати прощальну церемонію.



Меган Маркл нерідко порушувала норми королівського дрес-коду / Фото Pinterest

Королівські особи мають одягатися скромно й уникати занадто провокаційних образів. Неприйнятним вважається декольте. Довжина сукні має бути "за коліно". Згідно з королівськими нормами, жінки повинні носити колготи, незалежно від пори року, й закрите взуття.

Колір нігтів повинен бути близьким до природного. Також перевага надається натуральному макіяжу та охайним зачіскам.



Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон / Фото Pinterest

До 8 років хлопчики з королівської родини традиційно не носять штанці – лише шорти. Штани ж призначені для старших дітей та дорослих чоловіків.



Кейт Міддлтон з донькою Шарлоттою і сином Джорджем / Фото Pinterest

Спадкоємці подорожують окремо

Для того, щоб зберегти лінію до трону, двом спадкоємцям не дозволяється подорожувати разом. Вільям і Кейт порушили королівські традиції та подорожували разом зі своїми дітьми, але, коли їхньому старшому синові Джорджу виповниться 12 років, він, ймовірно, буде літати окремо від батька.

Публічні прояви любові

Прояви близькості між членами королівської родини на публіці не схвалюються. Особливо під час візитів до інших, більш консервативних, країн. Йдеться про обійми, поцілунки чи навіть тримання за руки.



Герцог та герцогиня Кембриджські / Фото Pinterest

Бан на "Монополію"

Коли принцу Ендрю подарували цю настільну гру, він зазначив, що "Монополія" заборонена в королівському домі, оскільки "це занадто розбещує". Схоже, що це правило також є "негласним", а не офіційним.

Дозвіл на шлюб

Згідно із Законом про королівські шлюби (1772 рік), королівські нащадки повинні отримати схвалення монарха, перш ніж вступити в шлюб. Так, королева схвалила всіх обранців та обраниць своїх дітей і онуків.

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Принцеса Діана та принц Чарльз, принц Вільям та Кейт Міддлтон / Фото Pinterest

Специфічна дієта

До королівських страв, як правило, не додають молюсків, оскільки вважається, що це може призвести до харчових отруєнь та алергічних реакцій. Це – не вимога, а рекомендація. Крім того, королева не є шанувальницею часнику, тому цей інгредієнт не використовують у жодній страві на заходах, які відвідує чи приймає Її Величність.



До страв на королівських застіллях не додають часник / Фото Pinterest

Жодної політики

Члени королівської родини також не можуть балотуватися чи займати будь-які політичні посади. Крім того, вони не голосують на виборах і публічно не висловлюють свою думку з політичних питань, хоча це і не заборонено законом.

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Повага до титулу

Вітаючи королеву, чоловіки повинні схилити голови, а жінки – зробити реверанс. Під останнім мається на увазі легкий уклін, опустивши одну ногу за іншу.



Вітатися з королевою потрібно особливим чином / Фото Pinterest

У присутності королеви не можна сидіти, якщо Її Величність стоїть. Так само слід піднятися зі свого місця, коли вона заходить або виходить із кімнати. Не слід повертатися до Королеви спиною чи робити з нею селфі.

На знак поваги, принц Філіп завжди повинен йти на два кроки позаду своєї дружини.



Королева Єлизавета II та принц Філіп / Фото Pinterest

Сумка – не просто аксесуар

Королева – дуже толерантна, тому для надсилання тонких сигналів використовує свою сумку. Наприклад, коли вона кладе аксесуар на стіл під час вечері, це означає, що настав час "згортатися" і трапеза повинна завершитися протягом 5 хвилин. Ніхто не може їсти після того, як королева закінчила трапезу. Це стосується, зокрема, і сімейних обідів.

Коли вона перекладає сумку з лівої руки у праву, це означає, що вона хотіла б завершити розмову.



Королева подає знаки гостям за допомогою сумочки / Фото Pinterest

При цьому клатч у руках представниць королівської родини слугує не лише аксесуаром, а й приводом, щоб не тиснути руку простолюдину й при цьому виглядати ввічливо (сумочку, як правило, тримають обома руками).



Клатч – обов'язковий атрибут представниці королівської родини / Фото Pinterest

Упередження

Меган Маркл у розмові з Опрою Вінфрі зізналася, що через свою ізоляцію та самотність під час першої вагітності їй не хотілося жити. Герцогиня Сассекська неодноразово підіймала тему свого психічного здоров'я у розмовах з "одним із найбільш високопоставлених осіб у Букінгемському палаці" та хотіла звернутися за допомогою до фахівця, однак їй відповіли, що це "не дуже добре для інституції".



Принц Гаррі та Меган Маркл дали інтерв'ю Опрі Вінфрі / Фото Getty Images