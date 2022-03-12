Стінг пожертував кошти на підтримку України й надіслав "гуманітарку" українським біженцям

Британський виконавець Стінг дуже прихильний до України. Нещодавно стало відомо, що співак зробив щедру пожертву на підтримку ЗСУ й надав велику партую гуманітарної допомоги біженцям.

Стінг разом із дружиною Труді вирішили долучитись до допомоги українцям. Подружжя надіслало кругленьку суму в організацію Help Ukraine.center, повідомляє 24 канал.

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Звістку про благочинність Стінга у своєму фейсбуці написав Андрій Ставніцер, український підприємець.

Help Ukraine.center щасливий повідомити, що ми отримали щедру фінансову допомогу від Sting та Trudie Styler, його дружини, на підтримку нашої роботи. Крім того, сім'я Стінга відправляє на наш склад у Польщі велику партію гуманітарної допомоги з Великої Британії: медикаменти, їжу, одяг, теплі ковдри, необхідне для дітей та їхніх мам,

– повідомив Ставніцер.



Стінг з дружиною пожертвували кошти для підтримки України / Фото з інстаграму

До слова, раніше виконавець Englishman in New York висловлювався проти війни Росії з Україною. Чоловік гостро засуджує путінський режим й навіть заявив, що тепер ніколи не поїде виступати перед російськими олігархами.