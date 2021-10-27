Стартували зйомки "Холостяка 12": хто може стати головним героєм

У вівторок, 26 жовтня, стартували зйомки 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк". Фото з першої вечірки оприлюднив ведучий Григорій Решетник. У мережі припускають, що головним героєм може стати шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво чи ексфутболіст Артем Мілевський.

На телебаченні не встигли показати фінал 2 сезону "Холостячки", як уже розпочали зйомки 12 сезону "Холостяка". Про це розповів незмінний ведучий романтичного шоу Григорій Решетник. Він показав фото з першої вечірки. На них шоумен засвітив фантастичну локацію, в якій головний герой познайомиться з претендентками на своє серце.

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Це буде неймовірно. Ми починаємо зйомки нового сезону проєкту,

– поділився Григорій Решетник.

Григорій Решетник на зйомках "Холостяка 12" / Фото з інстаграму ведучого

Григорій Решетник на зйомках "Холостяка 12" / Фото з інстаграму ведучого

Григорій Решетник та Анна Калина на зйомках "Холостяка 12" / Фото з інстаграму ведучого До слова, аферисти запустили в мережі аферисти запустили в мережі шахрайський кастинг на 12 сезон "Холостяка". В анкеті дівчат просять погодитися на зйомки постільних сцен і надіслати фото, відео в білизні. Ба більше, красуням оголошують, що головним героєм буде ексглава правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв.

Хто може стати головним героєм "Холостяка 12"

На відміну від "Холостячки", ім'я чоловіка учасниці "Холостяка" дізнаються лише на першій вечірці проєкту. Тоді як публіці його представлять ближче до виходу шоу в ефір, зазвичай взимку.

Однак користувачі інстаграму вже роблять свої припущення щодо головного героя. Чимало фоловерів Григорія Решетника переконані, що "Холостяком" повинен стати шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво або ексфутболіст Артем Мілевський.