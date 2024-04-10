У зверненні лідери думок закликали Конгрес "діяти правильно" і забезпечити підтримку Україні. У листі також йдеться, що Збройні Сили України "захищають основні американські інтереси".

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Два роки українці захищали нас, як і свій народ. Більшість американців це розуміють і хочуть допомогти Україні. І більшість обраних представників також,

– стверджують автори звернення.

США не повинні підвести союзників

Підписанти також заявляють, США "підводять українців", оскільки вже минуло понад 470 днів з моменту ухвалення Конгресом закону на підтримку України. На жаль, Росія швидко поповнює свої ресурси та готується до нового наступу. Тож підписанти заявили: "Якщо Росія прорветься, то це буде наша вина. І тоді ми зрозуміємо, що втратили".

Ми не повинні підвести наших союзників. У всьому світі на нас дивляться і вірять, що Україна — це легкий вибір для нас. Це демократична країна, а ми стверджуємо, що підтримуємо демократії. Її солдати роблять для нас те, чого ми не можемо зробити самі. Україна воює самотужки, а не просить ввести американські війська.

За словами авторів звернення, якщо США не зможуть виконати зобов’язання перед Україною, то ніхто не повірить, що країна підтримає когось зі своїх союзників у майбутньому. Як наслідок, це послабить США та покладе початок "світу війни".

Звернення підписали зокрема такі діячі, як : актори Міша Коллінз, Шон Пенн, Лієв Шрайбер, Вігго Мортенсен і Марк Гемілл, акторки Гіларі Свенк, Барбра Стрейзанд, Кетрін Винник, Алісса Мілано та Розаріо Доусон, історики Тімоті Снайдер та Сергій Плохій, кінорежисер Дж. Дж. Абрамс, учасники гурту Imagine Dragons, засновник благодійної організації World Central Kitchen Хосе Андрес, астронавт Скотт Келлі, політолог Френсіс Фукуяма та інші.

США досі не ухвалили пакет допомоги Україні