Треки YAKTAK, KOLA та інших: Spotify опублікував рейтинг найкращих українських пісень 2023 року
Музичний застосунок Spotify поширив рейтинг найкращих пісень 2023 року в Україні. До того ж стало відомо, які українські виконавці є найпопулярнішими.
Так, 24 Канал підготував матеріал про 10 головних треків року за рейтингом Spotify. Про десятку найкращих співаків – читайте далі.
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10 найпопулярніших пісень на Spotify
До рейтингу увійшло два треки YAKTAK та KOLA. Крім того, є пісні Наді Дорофєєвої, Wellboy та Parfeniuk.
SadSvit, Структура щастя – "Силуети";
YAKTAK feat SOBOL – "Погляд";
Wellboy – "Додому";
SKOFKA – "Чути гімн";
Dorofeeva – "Щоб не було";
YAKTAK, KOLA – "Порічка";
SadSvit – "Касета";
Parfeniuk – "Відриваючись";
VovaZiLvova & Morphom – "Шукав тебе. Знайшов тебе";
KOLA – "Біля серця".
SadSvit, Структура щастя – "Силуети": дивіться відео онлайн
YAKTAK feat SOBOL – "Погляд": дивіться відео
Wellboy – "Додому": дивіться відео онлайн
SKOFKA – "Чути гімн": дивіться відео онлайн
Dorofeeva – "Щоб не було": дивіться відео онлайн
YAKTAK, KOLA – "Порічка": дивіться відео онлайн
SadSvit – "Касета": дивіться відео онлайн
Parfeniuk – "Відриваючись": дивіться відео онлайн
VovaZiLvova & Morphom – "Шукав тебе. Знайшов тебе": дивіться відео онлайн
KOLA – "Біля серця": дивіться відео онлайн
ТОП 10 українських співаків на Spotify
Очолює хіт-парад талановитий співак YAKTAK, чиї захоплюючі мелодії та змістовні тексти викликають глибокий відгук у слухачів. Крім того, у десятку найпопулярніших виконавців увійшов гурт Океан Ельзи та Скрябін. Серед співачок у рейтинг є KOLA та Надя Дорофєєва.
- YAKTAK;
- SadSvit;
- SKOFKA;
- KALUSH, Kalush Orchestra;
- Скрябін;
- KRBK;
- KOLA;
- Океан Ельзи;
- DOROFEEVA;
- Artem Pivovarov.
ТОП 10 українських співаків на Spotify / Фото з інстаграму зірок