Треки YAKTAK, KOLA та інших: Spotify опублікував рейтинг найкращих українських пісень 2023 року

Музичний застосунок Spotify поширив рейтинг найкращих пісень 2023 року в Україні. До того ж стало відомо, які українські виконавці є найпопулярнішими.

Так, 24 Канал підготував матеріал про 10 головних треків року за рейтингом Spotify. Про десятку найкращих співаків – читайте далі.

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10 найпопулярніших пісень на Spotify

До рейтингу увійшло два треки YAKTAK та KOLA. Крім того, є пісні Наді Дорофєєвої, Wellboy та Parfeniuk.

SadSvit, Структура щастя – "Силуети";

YAKTAK feat SOBOL – "Погляд";

Wellboy – "Додому";

SKOFKA – "Чути гімн";

Dorofeeva – "Щоб не було";

YAKTAK, KOLA – "Порічка";

SadSvit – "Касета";

Parfeniuk – "Відриваючись";

VovaZiLvova & Morphom – "Шукав тебе. Знайшов тебе";

KOLA – "Біля серця".

SadSvit, Структура щастя – "Силуети": дивіться відео онлайн

YAKTAK feat SOBOL – "Погляд": дивіться відео

Wellboy – "Додому": дивіться відео онлайн

SKOFKA – "Чути гімн": дивіться відео онлайн

Dorofeeva – "Щоб не було": дивіться відео онлайн

YAKTAK, KOLA – "Порічка": дивіться відео онлайн

SadSvit – "Касета": дивіться відео онлайн

Parfeniuk – "Відриваючись": дивіться відео онлайн

VovaZiLvova & Morphom – "Шукав тебе. Знайшов тебе": дивіться відео онлайн

KOLA – "Біля серця": дивіться відео онлайн

ТОП 10 українських співаків на Spotify

Очолює хіт-парад талановитий співак YAKTAK, чиї захоплюючі мелодії та змістовні тексти викликають глибокий відгук у слухачів. Крім того, у десятку найпопулярніших виконавців увійшов гурт Океан Ельзи та Скрябін. Серед співачок у рейтинг є KOLA та Надя Дорофєєва.

YAKTAK;

SadSvit;

SKOFKA;

KALUSH, Kalush Orchestra;

Скрябін;

KRBK;

KOLA;

Океан Ельзи;

DOROFEEVA;

Artem Pivovarov.

ТОП 10 українських співаків на Spotify / Фото з інстаграму зірок