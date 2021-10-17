"Співають всі!" 8 випуск: хто переміг у шоу та отримав пів мільйона гривень

Найбільше вокальне шоу "Співають всі!" завершилось, і на ТРК "Україна" стало відомо, хто отримав головний приз у розмірі пів мільйона гривень. Завдяки неймовірним вокальним даним у шоу переміг Муаяд Абдельрахім.

Переможцем шоу "Співають всі!" став 13-річний Муаяд Абдельрахім. За головний приз проєкту боролись 14 фіналістів, але перемогу зміг здобути лише один учасник.

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У восьмому випуску шоу Муаяд Абдельрахім виконав дві пісні та підняв зі стільців майже сотню суддів! У першому конкурсі він заспівав пісню Димаша Кудайбергена "Sos Dun Terrien", за яку отримав 97 балів та потрапив до трійки лідерів.

А у фінальному випробуванні хлопець виконав популярну пісню Rag'n'Bone Man "Skin", якою зачарував суддів. Він отримав за фінальну пісню – 84 бали. Тож став перемождцем шоу.

"Співають всі!" 8 випуск: дивіться відео онлайн

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