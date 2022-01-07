Співала, поки не дадуть гроші, – MamaRika пригадала, як на Різдво колядувала в електричці

Співачка MamaRika народилась і виросла на Львівщині, тож всі різдвяні традиції відомі їй з дитинства. Саме завдяки колядкам вона зрозуміла, що стане співачкою. Кумедну історію про те, як артистка назбирала мішок карбованців в електричці, читайте в ексклюзиві 24 каналу.

У дитинстві MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) завжди їздила на Різдво в село. З Червонограда сім'я добиралися електричкою, що само собою нешвидко. Дорога займала пів, а то й більше дня, тому майбутня зірка всіляко розважала себе. Як не дивно, чи не найяскравіший її різдвяний спогад стався саме в електричці.

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Як MamaRika колядувала в електричці

У 3 чи 4 роки артистка знала лише одну колядку – "Нова радість стала". Тому вирішила "підзаробити" ще до того, як приїде до рідні в село.

"Оскільки я знала одну колядку – "Нова радість стала", я вирішила піти й поколядувати по вагону. Мама розуміла, що я в її полі зору, і відпустила мене повештатися", – пригадує MamaRika.

Так, упродовж цілої години крихітка колядувала по всьому вагону. "Нова радість стала" вона співала біля кожного пасажира доти, доки він не покладе в мішечок карбованці. Тоді ходила саме така валюта.

Я стояла біля кожного пасажира електрички і співала на репіті "Нова радість стала" до того моменту, поки він не дасть мені грошей. Я брала змором, поки людина не дістане карбованці. Після цього я точно зрозуміла, що буду співачкою,

– зі сміхом згадує MamaRika.

За годину майбутня артистка наколядувала цілий мішок карбованців. Вона досі вважає, що це був її перший бізнес. Однак все зароблене довелось роздати назад, адже мама дівчинки схопилась за голову, коли побачила купу грошей. Так, співачці залишились тільки чайові.

"Найобразливіше, що в кінці історії мама сказала, що я мушу піти й віддати всі ці гроші назад людям, бо це протизаконно", – завершила MamaRika.

MamaRika / Фото з інстаграму співачки

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