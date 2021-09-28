Співака R. Kelly визнали винним у торгівлі жінками і дітьми

Слідство з'ясувало, що R. Kelly (справжнє ім'я – Роберт Сильвестр Келлі) організовував схеми сексуального насильства над жінками та дітьми. Цією діяльністю він займався протягом двох десятиліть.

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Сексуальні злочини R. Kelly

Відомо, що проти артиста подали позови 11 людей – 9 жінок і 2 чоловіків. У залі суду вони розповіли, яке сексуальне приниження і насильство було з боку Келлі. Суд визнав артистка винним у всіх справах.

Келлі займався торгівлею жінками й дітьми з метою їх сексуальної експлуатації. Схема діяла між різними штатами США.

Артист виробляв дитячу порнографію та організовував викрадення людей (зазвичай, жертв шукали серед прихильників, які приходили на концерти, або молодих співачок, яким співак обіцяв допомогти у розвитку кар'єри).

Погоджуючись на співпрацю, дівчата потрапляли в пастку. Вони були змушені дотримуватися "правил Роба": їсти й ходити в ванну тільки з дозволу Келлі, носити одяг, який йому подобається, називати його "татом". За кожне порушення отримували жорстоке покарання.

Згідно з даними The Associated Press, Келлі знімав на відео секс з жінками без їхньої згоди Також у суді показали ролик, де одна з жертв співака розмазувала фекалії на обличчі, бо нібито порушила "його правила".

У 1994 році артист таємно одружився зі співачкою Aaliyah, якій на той час було лише 15 років. Йому вдалося зробити це, давши хабар працівнику державних органів.

Історії однієї з жертв R. Kelly

Соня – колишня стажистка радіостанції. Вона розповіла, що у 2003 році Келлі запросив її приїхати в Чикаго, щоб взяти інтерв'ю в його студії. За її словами, працівники співака закрили її в кімнаті, з якої не випускали декілька днів. Лише інколи дозволяли піти в душ. Також дівчина декілька днів не їла і після першого прийому їжі знепритомніла. А коли прокинулася, то побачила, як артист поправляє штани. Соня стверджує, що Келлі зґвалтував її, коли була непритомною.

Рішення суду

У суді в Східному окрузі Нью-Йорка R. Kelly визнали винним за:

рекет;

вісьмома пунктами щодо порушення "Закону Манна" (торгівля людьми з метою їх сексуальної експлуатації).

Вирок артистові мають винести 4 травня. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Злочини R. Kelly