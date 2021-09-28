Певца R. Kelly признали виновным в торговле женщинами и детьми

Американского певца R. Kelly, который известен песней I Believe I Can Fly, официально признали виновным в торговле женщинами и детьми с целью их сексуальной эксплуатации. Исполнителю грозит пожизненное заключение.

Следствие выяснило, что R. Kelly (настоящее имя – Роберт Сильвестр Келли) организовывал схемы сексуального насилия над женщинами и детьми. Этой деятельностью он занимался в течение двух десятилетий.

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Сексуальные преступления R. Kelly

Известно, что против артиста подали иски 11 человек – 9 женщин и 2 мужчин. В зале суда они рассказали, какое сексуальное унижение и насилие было со стороны Келли. Суд признал артистка виновным во всех делах.

Келли занимался торговлей женщинами и детьми с целью их сексуальной эксплуатации. Схема действовала между различными штатами США.

Артист производил детскую порнографию и организовывал похищения людей (как правило, жертв искали среди поклонников, которые приходили на концерты, или молодых певиц, которым певец обещал помочь в развитии карьеры).

Соглашаясь на сотрудничество, девушки попадали в ловушку. Они были вынуждены соблюдать "правила Роба": есть и ходить в ванную только с разрешения Келли, носить одежду, которая ему нравится, называть его "папой". За каждое нарушение получали жестокое наказание.

Согласно данным The Associated Press, Келли снимал на видео секс с женщинами без их согласия. Также в суде показали ролик, где одна из жертв певца размазывала фекалии на лице, потому что якобы нарушила "его правила".

В 1994 году артист тайно женился на певице Aaliyah, которой в то время было всего 15 лет. Ему удалось сделать это, дав взятку работнику государственных органов.

Истории одной из жертв R. Kelly

Соня – бывший стажер радиостанции. Она рассказала, что в 2003 году Келли пригласил ее приехать в Чикаго, чтобы взять интервью в его студии. По ее словам, работники певца закрыли ее в комнате, из которой не выпускали несколько дней. Лишь иногда позволяли пойти в душ. Также девушка несколько дней не ела и после первого приема пищи потеряла сознание. А когда проснулась, то увидела, как артист поправляет штаны. Соня утверждает, что Келли изнасиловал ее, когда она была без сознания.

Решение суда

В суде в Восточном округе Нью-Йорка R. Kelly признали виновным по:

рэкету;

восьми пунктам о нарушении "Закона Манна" (торговля людьми с целью их сексуальной эксплуатации).

Приговор артисту должны вынести 4 мая. Ему грозит пожизненное заключение.

Преступления R. Kelly