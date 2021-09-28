Слідство з'ясувало, що R. Kelly (справжнє ім'я – Роберт Сильвестр Келлі) організовував схеми сексуального насильства над жінками та дітьми. Цією діяльністю він займався протягом двох десятиліть.
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Сексуальні злочини R. Kelly
Відомо, що проти артиста подали позови 11 людей – 9 жінок і 2 чоловіків. У залі суду вони розповіли, яке сексуальне приниження і насильство було з боку Келлі. Суд визнав артистка винним у всіх справах.
- Келлі займався торгівлею жінками й дітьми з метою їх сексуальної експлуатації. Схема діяла між різними штатами США.
- Артист виробляв дитячу порнографію та організовував викрадення людей (зазвичай, жертв шукали серед прихильників, які приходили на концерти, або молодих співачок, яким співак обіцяв допомогти у розвитку кар'єри).
- Погоджуючись на співпрацю, дівчата потрапляли в пастку. Вони були змушені дотримуватися "правил Роба": їсти й ходити в ванну тільки з дозволу Келлі, носити одяг, який йому подобається, називати його "татом". За кожне порушення отримували жорстоке покарання.
- Згідно з даними The Associated Press, Келлі знімав на відео секс з жінками без їхньої згоди Також у суді показали ролик, де одна з жертв співака розмазувала фекалії на обличчі, бо нібито порушила "його правила".
- У 1994 році артист таємно одружився зі співачкою Aaliyah, якій на той час було лише 15 років. Йому вдалося зробити це, давши хабар працівнику державних органів.
Історії однієї з жертв R. Kelly
Соня – колишня стажистка радіостанції. Вона розповіла, що у 2003 році Келлі запросив її приїхати в Чикаго, щоб взяти інтерв'ю в його студії. За її словами, працівники співака закрили її в кімнаті, з якої не випускали декілька днів. Лише інколи дозволяли піти в душ. Також дівчина декілька днів не їла і після першого прийому їжі знепритомніла. А коли прокинулася, то побачила, як артист поправляє штани. Соня стверджує, що Келлі зґвалтував її, коли була непритомною.
Рішення суду
У суді в Східному окрузі Нью-Йорка R. Kelly визнали винним за:
- рекет;
- вісьмома пунктами щодо порушення "Закону Манна" (торгівля людьми з метою їх сексуальної експлуатації).
Вирок артистові мають винести 4 травня. Йому загрожує довічне ув'язнення.
Злочини R. Kelly
- У 1994 році він таємно одружився з неповнолітньою співачкою Aaliyah. У 2001 році дівчина загинула в авіакатастрофі.
- У 2001 році R. Kelly звинуватила в домаганнях 17-річна дівчина.
- у 2002 році проти нього подали 2 позови за знімання дитячої порнографії.
- У лютому 2019 року чотири людини заявили, що були жертвами сексуального домагання артиста, які траплялися з 1998 до 2010 років. Позивачі на той час були неповнолітніми.