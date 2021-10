Співак Stromae випустив першу за три роки пісню: кліп на трек Santé зняли в Києві

Бельгійський співак Stromae повернувся. Після трирічної перерви він презентував пісню Santé і кліп на неї. Зйомки відео артист довірив українській продакшн-компанії. Відбувались вони в Києві.

Зникнення Stromae (справжнє ім'я – Поль Ван Авер) з радарів пов'язують з його захопленням модою. Спробувавши себе як дизайнер одягу, співак повернувся до музики. У п'ятницю, 15 жовтня, він випустив пісню Santé, котра вже зібрала більше як 3,5 мільйони прослуховувань на ютубі.

Локацією зйомок кліпу став Київ. Відео створила українська продакшн-компанія Shelter, яка прославилась на весь світ. Про це інформує "Слух".

Режисер Ярослав Моравець хотів показати щоденну роботу людей, які попри труднощі отримують від неї задоволення та насолоджуються життям. У кліпі працівники влаштували вечірки на роботі, танцюючи за підказками від Stromae.

"Ми хотіли розповісти історії звичайних людей, які щодня багато працюють, щоб зробити наше життя комфортнішим. У кліпі ми показали людей із різних сфер та частин світу: оператора кол-центру десь в Африці, працівників ресторану на Близькому Сході, риболова зі Східної Європи", – поділилась продюсерка Даша Дерягіна.

Stromae – Santé: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, українська компанія Shelter не вперше співпрацює з зірками світового рівня. На початку 2021 року вона зняла видовищний кліп для Дуа Ліпи (We're Good), а згодом – для рок-гурту Bring Me the Horizon (DiE4u).