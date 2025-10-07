Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм Кароль. Хо Куїнь Хуонг переклала хіт 2000-х "Пупсик".
Дивіться також Фантастична виконавиця, – Тіна Кароль вразила дуетом з півфіналісткою "Голос діти"
Мені потрібен юрист по інтелектуальній власності! Ця мадам переспівала без дозволу купу пісень,
– обурилася Тіна Кароль.
Тіна Кароль відреагувала на переспів її пісні "Пупсик" / Скриншот з інстаграму співачки
Для довідки! Пісня "Пупсик" написана російською мовою. Вона увійшла у перший мініальбом Тіни Кароль "Ноченька", який співачка випустила у 2006 році.
Хо Куїнь Хуонг переспівала пісню "Пупсик": дивіться відео
Зауважимо, що Тіна Кароль – не єдина українська співачка, чию пісню переклала і переспівала Хо Куїнь Хуонг. В'єтнамка також виконала трек Руслани Лижичко "Дикі танці", відео також опублікувала у тіктоці.
Саме з "Дикими танцями" Руслана перемогла на Євробаченні-2004. Пісенний конкурс тоді проходив у Стамбулі (столиця Туреччини). Наразі Лижичко не відреагувала на ситуацію.
Хо Куїнь Хуонг переспівала пісню "Дикі танці": дивіться відео
Хто така Хо Куїнь Хуонг?
Хо Куїнь Хуонг – 44-річна в'єтнамська співачка з міста Халонг.
Вона була запрошеною суддею на Азійському фестивалі пісні 2008 року. Також з'являлась у шоу "Танці з зірками" (1 сезон), "В'єтнамський ідол" (3 сезон), "Ідеальна пара" (1 сезон), "Голос В'єтнаму" (1 сезон).
Хо Куїнь Хуонг вважається однією з найкращих співачок В'єтнаму.
Наразі є однією із суддів шоу "X-Фактор В'єтнам".