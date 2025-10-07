Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм Кароль. Хо Куїнь Хуонг переклала хіт 2000-х "Пупсик".

Мені потрібен юрист по інтелектуальній власності! Ця мадам переспівала без дозволу купу пісень,

– обурилася Тіна Кароль.

Тіна Кароль відреагувала на переспів її пісні "Пупсик" / Скриншот з інстаграму співачки

Для довідки! Пісня "Пупсик" написана російською мовою. Вона увійшла у перший мініальбом Тіни Кароль "Ноченька", який співачка випустила у 2006 році.

Зауважимо, що Тіна Кароль – не єдина українська співачка, чию пісню переклала і переспівала Хо Куїнь Хуонг. В'єтнамка також виконала трек Руслани Лижичко "Дикі танці", відео також опублікувала у тіктоці.

Саме з "Дикими танцями" Руслана перемогла на Євробаченні-2004. Пісенний конкурс тоді проходив у Стамбулі (столиця Туреччини). Наразі Лижичко не відреагувала на ситуацію.

