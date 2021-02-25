Співачка Кетрін Макфі вперше стала мамою

Американська співачка і дружина співака Девіда Фостера – Кетрін Макфі народила сина. Сталось це 24 лютого і наразі в мережі немає ще жодних фото зі щасливої події.

Про пологи 36-річної виконавиці дізнались американські ЗМІ, а також інформацію підтвердив представник Кетрін Макфі у виданні People.

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Кетрін Макфі і Девід Фостер народили здорового хлопчика,

– йдеться у повідомленні.

Щаслива матуся повідомила про стать малюка незадовго до пологів у подкасті Women on Top. Хоча вона зізналась, що завжди мріяла про дівчинку. Хлопчик став першою дитиною для Кетрін і шостою для 71-річного Девіда – у нього вже є 5 доньок, найстаршій з яких – 50 років.

Що відомо про стосунки Фостера і Макфі?

Пара познайомилась у 2006 році, коли жінці був 21 рік і вона була учасницею шоу "Американський ідол". Девід Фостер тоді був у суддівському кріслі програми. Близько 13 років тривали їхні стосунки і в червні 2019 року вони одружились.