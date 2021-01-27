Співачка Холзі вагітна первістком: пікантні фото з округлим животом

26-річна американська співачка Холзі вагітна. Про майбутню появу первістка зірка оголосила новою фотосесією, показавши в кадрі округлий живіт. Батьком крихітки стане 21-річний режисер і сценарист Алев Айдін.

Джерело: інстаграм Холзі

Автором фото вагітної Холзі став бойфренд, який розмістив світлини й у своєму профілі, підтвердивши батьківство.

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Співачка Холзі вагітна первістком

"Сюрприз", – лаконічно підписала популярна артистка серію знімків.

Перед камерою вона постала в широких світлих джинсах, які розстебнула на талії через досить великий живіт, та різнобарвному в'язаному бюстгальтері на зав'язках. Для двох інших кадрів, які побачив світ, Холзі позувала топлес. Оголені груди вона прикрила руками, що виглядало дуже звабливо, однак всю увагу привертав округлий живіт, на якому вона акцентувала в кадрі.

Сміливий образ зірка довершила зухвалим макіяжем з акцентом на очі. Нижні повіки вона виділила зеленими тінями, а з аксесуарів обрала лише золоті сережки-кільця.

Холзі завагітніла від 21-річного режисерв і сценариств Алева Айдіна. "Холзі, ти станеш чудовою матір’ю. Дякую, що дозволили мені зафіксувати цей момент", – написав чоловік у своєму профілі під ідентичними світлинами.



Співачка Холзі вагітна / Фото Instagram / @iamhalsey



Співачка Холзі вагітна / Фото Instagram / @iamhalsey



Співачка Холзі вагітна / Фото Instagram / @iamhalsey

Що відомо про роман Холзі з Алевом Айдіном

Стосунки з на п'ять років молодшим режисером і сценаристом співачка не розголошувала. Вони зустрічаються щонайменше з жовтня 2020 року. Саме тоді пару підловили папараці під час спільного виходу в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, раніше 26-річна Холзі зустрічалась з зіркою "Американської історії жахів" Еваном Пітерсом. Про вагітність артистки говорили ще 2019 року, коли вона зустрічалась з 34-річним актором.