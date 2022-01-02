Спілкуємося без слів, – Олександр Божик розповів про роботу в дуеті з дружиною

Скрипаль Олександр Божик і його дружина Юлія працюють в дуеті. Музикант неодноразово зазначав, що кохана є музою для нього. На сцені вони можуть спілкуватися без слів.

Піаністка Юлія зізналася, що в їхньому дуеті творчим лідером є Олександр. Кохана музиканта ніколи не знає, який твір він готує. Вона лише пізніше редагує партії для фортепіано та скрипки, оскільки є професіоналом у цій справі.

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Але все одно останнє слово за нею, тому що вона скаже: "Я це грати не буду", і це справді буде так,

– додав Божик.

Юлія зауважила, що Олександр й самостійно розписує всі ноти на рівні професійних піаністів. Закохані мріють, що зовсім скоро Юлія виступить з сольним проєктом, а Олександр буде його продюсером.

Юлія та Олександр Божики про роботу разом

Розмову зі скрипалем Олександром Божиком і його дружиною Юлією читайте у межах проєкту Інтерв'ю24

Раніше Олександр стверджував, що Юлія – його муза. З роками нічого не змінюється, вони продовжують злагоджено працювати разом: "До прикладу, у нас є свої традиції, які ми робимо перед концертом. Одна з таких, що нашу донечку батьки беруть до себе додому і ми повністю весь концерт попередньо "проходимо" зі словами, що ми будемо говорити, робити, у що одягаємося, можемо навіть у костюмах робити репетицію, але повністю переграєм, щоб бути готовими".

На концертах ми можемо спілкуватися, не розмовляючи. Я, наприклад, щось говорю-говорю, бо люблю багато говорити, тільки дивлюсь: Юля очима показує, що годі, і все – я розумію, що більше говорити не треба, треба грати на скрипці. Тобто ми вміємо спілкуватися вже за допомогою жестів,

– додав музикант.

Секрет злагодженої роботи подружжя – чітке розуміння ролей. Юлія наголосила: "Коли ти впевнений у цьому, що ти мусиш це зробити, ти це робиш, і ти не очікуєш, що це зробить хтось інший. Або ти починаєш робити роботу не свою. Взагалі комунікація – це дуже важливе вміння, не тільки в співпраці з музикантами".

Юлія та Олександр на сцені та в сімейному житті

Юлія про Олександра: "Олександр на сцені – це вир емоцій, це спілкування, жарти, просто він дуже викладається на сцені. Вдома він мовчазний, спокійний, без таких яскравих емоцій. Тобто є різниця, тому що не може людина фонтанувати всюди. Тобто він мусить десь набиратися та акумулювати свої сили. Це він, мабуть, вдома назбирується, аналізує щось, а видає вже цей вир емоцій на сцені, звичайно".

Олександр про Юлію: "Юля, в принципі, що в житті така серйозна, що й на сцені. Звичайно, що там ще присутнє трішки переживання. Але Юля має таку особливість: в неї все має бути ідеально. Вона має ідеально виглядати на сцені, має все ідеально заграти, так і в побуті домашньому – все має бути ідеально. Вона деколи забагато собі всього бере на голову, я її від цього забираю, кажу: "Юля, ти не можеш про все думати, щось відпусти".

Інтерв'ю Олександра та Юлії Божиків у відеоформаті: дивіться відео 24 каналу