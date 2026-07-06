Популярна українська співачка Наталія Могилевська приголомшила своїх шанувальників у соцмережі Instagram зізнанням про те, що її нещодавній виступ ледь не закінчився трагедією через екстремальні погодні умови.



Фото: nataliya_mogilevskaya/Instagram

Артистка давала концерт у Рівному, коли на вулиці панувала аномальна спека. Попри жахливу задуху та погане самопочуття, зірка ухвалила рішення не переривати шоу та відпрацювала програму до кінця заради своїх прихильників. Однак за таку самовідданість їй довелося заплатити власним здоров'ям, адже одразу після виходу зі сцени виконавиця отримала серйозний тепловий удар.

Одна з глядачок концерту була настільки вражена витривалістю зірки, що присвятила їй емоційний допис у соцмережах.

Мене вразила одна звичка успішної жінки після 50. Ми дуже часто говоримо про вік. Але набагато рідше – про ресурс. Такий стан не виникає випадково. За ним стоять роки дисципліни. Турбота про тіло, здоров'я, емоційний стан, про себе. Якщо жінка виснажена, вона не зможе довго бути опорою ні для родини, ні для роботи, ні для своїх мрій. А коли вона сповнена сил – це відчувають усі навколо,

– зазначила глядачка.



Фото: nataliya_mogilevskaya/Instagram

Наталія Могилевська зробила репост цього відгуку та відверто прокоментувала інцидент, підтвердивши, що ледь трималася на ногах.

Тут на першому місці були свобода та повага до глядача. Хоча про ресурс – окремо. Я дійсно дбаю про це. Насамперед психологічно,

– додала артистка, пояснюючи свій вибір продовжувати виступ попри небезпеку.