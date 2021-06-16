Телеведуча приймає привітання від шанувальників і тішить їх новими світлинами. На особистій сторінці в інстаграмі зірка подякувала усім за приємні слова й оприлюднила чарівні кадри.

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Красивий look Соломії Вітвіцької

Ведуча постала перед камерою на тлі водойми та величних гір. Соломія одягнула атласну сукню неординарного кольору з рукавами на гумках. Талію зірки підкреслив пояс в тон сукні.

Такий look ведуча доповнила оригінальними прикрасами: масивними сережками, шпилькою, ланцюжком і сонцезахисними окулярами. Волосся вклала рівно, воно гарно майоріло на вітрі. На обличчі Вітвіцька зробила виразний макіяж з темними тінями на повіках і червоною помадою на губах.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

У коментарях прихильники, колеги та друзі Соломії продовжують засипати її привітаннями.

"З днем народження! Щастя вам і любові!"

"Соломіє, щиро вітаю з днем народження!"

"З днем народження! Хай щастить!"

"З днем народження! Ти прекрасна й осяйна! Нехай твоє життя завжди буде наповнене любов'ю і добром!"

"Вітаю, красуне! Будь щасливою, радісною в екрані та поза ним. Бажаю багато любові та здоров'я!"

Приємні слова залишила й подруга Світлана Тарабарова: "Моя Соля. Як я хочу тебе обійняти! Дякую, що ти у нас є".