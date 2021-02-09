Переїхала ще у вересні: Соломія Вітвіцька поділилась, коли насправді розлучилась з чоловіком

Відома українська ведуча Соломія Вітвіцька шокувала прихильників новиною про розлучення після 8 років шлюбу. Вона зізналась, що проблеми в стосунках з ексчоловіком з'явились більше, ніж рік тому, однак офіційно вони розійшлись в грудні 2020 року.

У вівторок, 9 лютого, ведуча новин Соломія Вітвіцька оголосила про розрив з режисером Владом Кочатковим. Попри те, що зірка обіцяла не давати жодних коментарів на тему розлучення, особистими подробицями вона все ж поділилась.

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Коли Соломія Вітвіцька розлучилась з чоловіком

Знаменитість повідомила публіці, що на розлучення вони з Владом наважилися ще пів року назад, тому від розриву вона вже отямилась. Як з'ясувалось, понад рік подружжя намагалося врятувати шлюб, відвідуючи сімейного психолога, однак терапія не допомогла.

Ведуча зізналась, переїхала від чоловіка у вересні минулого року, тоді ж пара подала документи на розлучення. Офіційно вільними вони стали ще в грудні.

Це не свіже рішення, я переїхала ще у вересні. Влад допомагав перевозити речі. Розлучення отримали в кінці грудня,

– розповіла Соломія Вітвіцька.

Додамо, ще під час зимової мандрівки знаменитості до США мережею ширилися чутки, що її 8-річний шлюб з режисером дав тріщину. Однак тоді Соломія Вітвіцька не була готова ділитися особистим з публікою. Схоже, лише зараз ведуча по-справжньому відпустила екскоханого. Зірка наголосила, що з вони з Владом Кочатковим залишилися друзями і колегами, тому робити скандал зі свого розриву не будуть.



Соломія Вітвіцька з ексчоловіком Владом / Фото Instagram / @solomiyavitvitska