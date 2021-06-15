Соломія Вітвіцька приголомшила ніжним образом у бежевій сукні: фото з весілля

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька днями побувала на весіллі у друзів. Для святкування зірка обрала ніжний look – красиву легку сукню бежевого кольору.

Соломія Вітвіцька, яка нещодавно пережила розлучення, активно ділиться яскравими моментами з життя на особистій сторінці в інстаграмі. Значну увагу вона завжди приділяє зовнішньому вигляду. Має бездоганний смак в одязі, який демонструє під час кожного публічного виходу.

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Ніжний look Соломії Вітвіцької

Днями телеведуча побувала на дні народженні друзів. Для святкування особливого дня вона обрала довгу сукню бежевого кольору. Вбрання мало спокусливе декольте та лаконічний виріз на нозі, що додавали образові жіночності. З взуття Вітвіцька обрала світлі туфлі-човники на низьких підборах.

Серед аксесуарів святковий літній аутфіт Соломії довершували стильні сонцезахисні окуляри та вишукані сережки. Волосся вона зібрала в зачіску ззаду, залишивши лише декілька пасм, які спадали наперед. На обличчі знаменитість зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і насиченим рожевим блиском на губах.



Соломія Вітвіцька у бежевій сукні / Фото з інстаграму Соломії Вітвіцької

У коментарях прихильники знаменитості вже засипали її компліментами.