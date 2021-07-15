Соломія Вітвіцька показала, як почувається після ДТП: відео

Телеведуча Соломія Вітвіцька вночі на 15 липня потрапила в ДТП. Зірку одразу госпіталізували. Лікарів її стан не турбував, проте все-таки порадили пройти всі обстеження та зробити МРТ. Наразі ведуча повернулася до роботи та вже показала кадри зі студії.

Соломія Вітвіцька в момент зіткнення автомобіля, в якому вона їхала, та вантажівки була на задньому сидінні. Тому зірці пощастило і вона не дуже травмувалася.

До теми Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП: в якому стані телеведуча

Соломія Вітвіцька про стан після ДТП

Знаменитість не з'являлася в інстаграм-сторіз від вчорашнього вечора, тому шанувальники хвилювалися за неї. Соломія опублікувала короткий ролик з телестудії й зазначила, що повернулася до роботи. Вона подякувала усім за переживання та теплі слова.

Вітвіцька розповіла, що забій на лобі їй приховали за допомогою макіяжу. Тому в кадрі вона, як завжди, виглядатиме бездоганно.

Соломія Вітвіцька розповіла, як почувається після ДТП: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Соломія Вітвіцька разом із подругою їхали мікроавтобусом. Неочікувано перед ними різко загальмувала вантажівка, тому жінки зіштовхнулися з нею. Подруга ведучої була за кермом і зламала ногу. Сама ж Соломія вдарилася об переднє сидіння. Є інформація про те, що винуватцем ДТП став водій скутера, який спричинив аварійну ситуацію, проте він свою провину заперечує.