Соломія Вітвіцька показала синці на обличчі після ДТП: шокуюче фото

Минулого тижня Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП з подругою. Ведуча відбулась забоєм чола. Останні чотири дні вона провела на відпочинку на Закарпатті. Їй справді була потрібна реабілітація після аварії, адже зірка має величезні синці на обличчі.

У санаторій Соломія Вітвіцька поїхала з родиною. На лікувальному курорті вона провела чотири дні. Весь цей час ведуча виходила на зв'язок з шанувальниками в окулярах і з макіяжем, а тепер показала, як насправді виглядає після ДТП.

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У прямому ефірі в інстаграмі знаменитість зняла сонцезахисні окуляри. Як з'ясувалось, під ними вона ховала величезні синці під очима.

Я стукнулась лобом, у мене видно синець. Мене попереджали, що потім все опуститься трохи нижче, під очі. Я не вірила, але таки перевірила. Набряки зійшли, а синці залишилися,

– поділилась Соломія Вітвіцька.

Вже сьогодні вранці вона повертається до Києва та планує вийти у прямий ефір. Очевидно, що в кадрі ведуча повинна виглядати бездоганно, тому покладає великі надії на гримерів.

"Реабілітація після ДТП ще триває на Закарпатському курорті. Вже завтра планую до Києва. Як вважаєте, наші гримери впораються?" – написала Соломія Вітвіцька у фейсбуці.

Соломія Вітвіцька з синцями на обличчі / Фото з інстаграму ведучої

Додамо, наступного дня після ДТП Соломія Вітвіцька повернулась до роботи. Вона опублікувала відео з телестудії, показавши, як виглядає після пережитого. Тоді великий синець на лобі вдалось приховати завдяки макіяжу. Чи впораються стилісти цього разу, дізнаємося згодом.