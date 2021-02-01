Через відвідування Криму: солісту білоруського гурту "Песняры" заборонили в'їзд в Україну

Солісту білоруського гурту "Песняры" Валерію Дайнеко заборонили в'їзд в Україну. Це сталось через незаконне відвідування ним Криму влітку минулого року.

Джерело: Державна прикордонна служба України

У неділю, 31 січня, співробітники Державної прикордонної служби України зупинили в аеропорту "Бориспіль" білоруського музиканта.

Цікаво Загрожують нацбезпеці: 5 російських музикантів внесли до "чорного списку" Мінкульту

Солісту гурту "Песняры" заборонили в'їзд в Україну

Музикантом виявився соліст відомого білоруського гурту "Песняры" – Валерій Дайнеко. Він незаконно відвідував окуповану територію України АР Крим.

Зокрема, Валерій Дайнеко відвідував Крим влітку 2020 року. Він порушив порядок в'їзду та виїзду з півострова.

Під час спілкування із прикордонниками, соліст групи підтвердив те, що приїжджав до Криму незаконно. За його словами, він потрапив туди літаком, через закритий пункт пропуску "Сімферополь".

Валерію Дайнеко заборонили в'їзд до України на 3 роки за порушення законодавства. Він вилетів з країни рейсом до Мінська, із відповідним штампом у паспорті.

Також відомо, що соліст гурту "Песняры" у вересні 2020 року брав участь у фестивалі "патріотичного спрямування" "Дорога на Ялту", що проводився в Криму.

Прикордонники заборонили в'їзд до України солісту гурту "Песняры": дивіться відео онлайн: