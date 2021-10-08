Солістка Go_A відпочиває в Італії: фото з відпустки

Солістка популярного колективу Go_A Катерина Павленко відправилася в довгоочікувану відпустку. Зірка відпочиває в сонячній Італії. На особистій сторінці в інстаграмі вона публікує різноманітні кадри з відпочинку.

Після тріумфу на Євробаченні-2021 гурт Go_A багато гастролював. Тому часу на відпочинок влітку в музикантів не було. Катерина Павленко вирушила у довгоочікувану мандрівку тоді, коли її колеги повернулися з-за кордону.

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Катерина Павленко в Італії

Виконавиця для відпочинку обрала сонячну Італію. Катерина мандрує країною, вивчає цікаві місця. В особистому блозі вона опублікувала фото, яке зробила в неймовірно красивій та популярній серед туристів локації. Павленко позувала в неймовірній частині Салерно – Fiordo Di Furore. Це ніби застряглий у скалі вхід у комуну Фуроре. Він зацікавлює туристів тим, що є надзвичайно красивий пляж, де можна поніжитися на сонечку та поплавати.

Катерина позувала, стоячи у бірюзовій воді на тлі скали на входу в море. Вона одягнула чорний купальник, була мокра. Очевидно, що знімок зробила вже після плавання.



Катерина Павленко в Італії / Фото з інстаграму співачки

А в інстаграм-сторіз виконавиця оприлюднила серію інших світлин з подорожі, де показала прогулянки, красиві краєвиди, віллу, в якій зупинилася.

Катерина Павленко в Італії / Скриншоти інстаграм-сторіз співачки