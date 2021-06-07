Соліста Måneskin сфотографували з коханою на прогулянці в Римі

Після тріумфу гурту Måneskin на Євробаченні-2021 до соліста колективу Даміано Давида прикута увага публіки. Не залишається осторонь особисте життя хлопця, адже він став улюбленцем багатьох дівчат у різних країнах світу. Однак Даміано закоханий і вже 4 роки перебуває у стосунках. Днями його сфотографували разом із дівчиною під час відпочинку в Римі.

Після перемоги італійця на пісенному конкурсі у мережі опублікували інформацію про те, що Даміано зустрічається з моделлю Джорджією Солері. Закохані не афішують свої стосунки, проте тепер папараці постійно стежать за ними.

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Нові фото Даміано Давида з дівчиною

Мережею ширяться фотографії, на яких Даміано та Джорджія зображені під час відпочинку в одному з закладів Риму. Прогулюючись вулицею, вони одягали захисні маски, які допомагали не лише захиститися від коронавірусу, а й привернути якомога менше уваги публіки. Проте журналістам вдалося сфотографувати пару й чітко видно, що на світлинах саме Давид та Солері.

На рідкісних знімках Даміано зображений у картатому чорно-сірому костюмі, а його обраниця – в короткій білій сукні. Джорджія зробила виразний макіяж з червоною помадою на губах і чорними стрілками на повіках.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Пара продовжує приховувати особисте життя від сторонніх очей і не публікує в мережі спільні світлини. Однак тепер їх поширюють папараці та фанати.