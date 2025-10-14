Ткачук зустрілась з королем Іспанії Філіпом VI і його двома доньками – Леонор і Софією. Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм моделі.

Софія Ткачук розповіла, що прийом відбувся у Королівському палаці в Мадриді. Подію відвідала вся королівська родина. Модель наголосила, що представляти Україну на світовому рівні – велика честь і відповідальність.

Мені випала нагода особисто подякувати Його Величності за підтримку України та розповісти, що Іспанія для мене – другий дім, країна, з якою пов'язано багато важливих подій мого життя. Цей вечір став нагадуванням, що гідно представляти свою країну – це не лише про титул, а й про людяність, повагу та вдячність,

– написала Софія.

Софія Ткачук на офіційному прийомі короля Іспанії / фото з інстаграму моделі

Що відомо про Софію Ткачук?