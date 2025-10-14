Ткачук зустрілась з королем Іспанії Філіпом VI і його двома доньками – Леонор і Софією. Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм моделі.
Софія Ткачук розповіла, що прийом відбувся у Королівському палаці в Мадриді. Подію відвідала вся королівська родина. Модель наголосила, що представляти Україну на світовому рівні – велика честь і відповідальність.
Мені випала нагода особисто подякувати Його Величності за підтримку України та розповісти, що Іспанія для мене – другий дім, країна, з якою пов'язано багато важливих подій мого життя. Цей вечір став нагадуванням, що гідно представляти свою країну – це не лише про титул, а й про людяність, повагу та вдячність,
– написала Софія.
Софія Ткачук на офіційному прийомі короля Іспанії / фото з інстаграму моделі
Що відомо про Софію Ткачук?
Софії Ткачук – 26 років, вона родом з Рівного. Дівчина стала переможницею конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2025", тож представить Україну на конкурсі "Міс Всесвіт 2025", який відбудеться в Таїланді у листопаді.
Коли Софії було 4 роки, вона разом із сім'єю виїхала за кордон, але не втратила зв'язок з Батьківщиною. Дівчина навчалась в EAE Business School у Барселоні й здобула ступінь бакалавра.
Модель вільно володіє англійською та іспанською мовами.