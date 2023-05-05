13-річна українка обманула організаторів, щоб не виступати на одній сцені з росіянами

13-річна українка Софія Самолюк відмовилась виступати на міжнародному фестивалі Sanremo Junior через участь Росії. Вона поділилась деталями того, що відбувалося за лаштунками

Юна музикантка та переможниця "Чорноморських Ігор" Софія Самолюк розповіла про внутрішню кухню міжнародного пісенного конкурсу Sanremo Junior. До фестивалю допустили представників Росії, тому дівчина вирішила відмовитись від участі та нагадати про тероризм цієї країни.

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Як українка обдурила організаторів конкурсу

13-річна співачка поділилась, що вирішила обманути організаторів та вдати, що її виступ відбудеться. Вона таємно взяла з собою промову, хоч дуже хвилювалась.

Я спеціально удавала, щоб ніхто нічого не зрозумів. Я брала участь у всіх репетиціях, все робила, як і всі учасники. Перед виходом я сховала листочок з промовою собі в рукав піджака,

– розповіла Софія.

"Після розмови з організаторами, які зовсім не хотіли нічого слухати... Коли ми підійшли і сказали, що не має так бути. Не може Росія брати участь у світовому фестивалі. Нам сказали, що діти тут ні до чого, музика ні до чого, просто йдіть та не заважайте. Я хвилювалася, щоб у мене не забрали мою промову. Я навіть думала, що в мене можуть вимкнути мікрофон".

Софія Самолюк додала, що отримала чимало слів підтримки після своєї промови. Та організатори не промовили й слова. "До мене підходило багато учасників та гостей з зали. Організатори ніяк не відреагували зовсім. Музиканти, всі в залі були приголомшені. Мені казали дуже багато слів підтримки. Організатори досі нічого не сказали, ніяк не вибачилися. Зовсім нічого".

Як все сталося

Софія Самолюк вийшла на сцену Sanremo Junior 3 травня. Але замість заспівати свою пісню, вона виступила з потужною промовою. У ній нагадала про те, як Росія вбиває мирних українців ракетами.

"Я не співатиму на одній сцені з російськими терористами, які вбивають українських дітей. Сподіваюся, наступного року на цій сцені країни-терористки не буде. Будь ласка, підтримуйте Україну".