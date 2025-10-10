Про це Суханов розповів у новому інтерв'ю. Пише Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал "И Грянул Грэм".

Софія Михайлівна зараз перебуває в Україні. Це я точно знаю зі своїх каналів, які не потрібно підтверджувати. Ми спілкуємось. Вона хоче дати інтерв'ю, вона готується його дати, тому що для неї це дуже важливо. Але наразі вона не в тому стані: і душевному, і фізичному, щоб це зробити,

– сказав Олексій Суханов.

Журналіст додав, що Ротару "з Україною". Суханов вважає, що інтерв'ю зі співачкою буде, але потрібно дати їй час.

Тому що в кожного свій поріг. Хтось зараз напише: "А нам важче на тимчасово окупованих територіях України". Так, ніхто не сперечається, але в кожного свій поріг болю, нестерпності, втоми й спустошеності. Тому потрібно з повагою ставитися,

– зазначив журналіст.

Зауважимо! 7 серпня 2025 року, у свій день народження, Софія Ротару опублікувала в інстаграмі серію фотографій з Києва. Вона позувала на скляному мосту і на Андріївському узвозі.

