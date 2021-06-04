Софі Тернер спровокувала чутки про нетрадиційну орієнтацію

Відома британська акторка Софі Тернер опублікувала неоднозначний допис. Через це шанувальники підозрюють, що зірка зробила камінг-аут як бісексуалка.
25-річна зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер відзначила початок Pride Month (місяць, упродовж якого проходять заходи на підтримку ЛГБТ-спільноти). Вона оприлюднила в інстаграм-сторіз фото, що спровокувало безліч чуток.
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Софі Тернер натякнула на бісексуальність
Британська акторка оприлюднила світлину, де привітала ЛГБТ-шанувальників з початком Pride Month. Вона супроводила фото фразою, яку часто вживають у спільноті: Time is not straight and neither am I ("час не однозначний, і я теж").
Софі Тернер натякнула на бісексуальність / Фото з інстаграм-сторіз
Шанувальники вирішили, що таким чином Софі Тернер здійснила камінг-аут як бісексуалка. Тому вони активно обговорюють публікацію у мережі.
Особисте життя Софі Тернер
- Зірка "Гри престолів" раніше ніколи не натякала на почуття до жінок. У листопаді 2016 року вона почала зустрічатися з музикантом Джо Джонасом.
- 2 травня 2019 року стало відомо про весілля закоханої пари. Згодом відбулась пишна церемонія у Франції – 1 липня того самого року.
- У лютому 2020 року стало відомо, що Софі Тернер вагітна первістком. Наприкінці липня вона народила дівчинку.