Софі Тернер спровокувала чутки про нетрадиційну орієнтацію

Відома британська акторка Софі Тернер опублікувала неоднозначний допис. Через це шанувальники підозрюють, що зірка зробила камінг-аут як бісексуалка.

25-річна зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер відзначила початок Pride Month (місяць, упродовж якого проходять заходи на підтримку ЛГБТ-спільноти). Вона оприлюднила в інстаграм-сторіз фото, що спровокувало безліч чуток.

Софі Тернер натякнула на бісексуальність

Британська акторка оприлюднила світлину, де привітала ЛГБТ-шанувальників з початком Pride Month. Вона супроводила фото фразою, яку часто вживають у спільноті: Time is not straight and neither am I ("час не однозначний, і я теж").



Софі Тернер натякнула на бісексуальність / Фото з інстаграм-сторіз

Шанувальники вирішили, що таким чином Софі Тернер здійснила камінг-аут як бісексуалка. Тому вони активно обговорюють публікацію у мережі.

