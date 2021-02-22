Джо Джонас зворушливо привітав Софі Тернер з 25-річчям: кумедні фото акторки

У неділю, 21 лютого, зірці "Гри престолів" Софі Тернер виповнилося 25 років. Чоловік Джо Джонас привітав кохану публічно. Співак показав два різних фото акторки та запевнив, що любить її будь-якою. Один з кадрів дуже кумедний.

Зіркове подружжя Софі Тернер і Джо Джонаса не надто охоче афішує особисте життя в соціальних мережах. Однак з нагоди дня народження дружини музикант показав кілька фото іменинниці з сімейного архіву. Курйозна світлина розвеселила і зворушила мережу.

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Джо Джонас привітав Софі Тернер з 25-річчям

Співак публічно зізнався обраниці в коханні, а чуттєвий допис доповнив двома світлинами. На одній з них Софі Тернер постала на виставці сучасного мистецтва. Вона позувала на тлі розкішних картин в трендовому вбранні – білому костюмі з широкими штанами, світло-сірому тренчі на ґудзиках, білому взутті на високій підошві, окулярах і з масивною сумкою. Акторка виглядала дуже стильно.

На іншому фото в каруселі зірка "Гри престолів" зображена в блакитному худі з принтом. Вона одягла капюшон і туго затягнула шнурок, настовбурчивши вуха. У домашньому образі без макіяжу та укладки Софі Тернер виглядала дуже кумедно. Тому Джо Джонас заявив, що однаково сильно любить дружину в різних настроях.

З днем народження, крихітко. У тебе два настрої, і я їх обох люблю однаково. Люблю тебе,

– написав Джо Джонас.

Курйозний допис аж ніяк не обурив іменинницю, а навпаки розчулив. "Я тебе люблю", – написала Софі Тернер у коментарях. Схоже, святкування 25-річчя зірки влаштували вдома. Джо Джонас підготував для коханої розкішну фотозону з величезними кульками у вигляді числа 25 та квітами. Деталі святкування акторка вирішила залишити в таємниці, однак в інстаграм-сторіс все ж опублікувала одне фото з торжества і подякувала за численні привітання.



Софі Тернер святкує 25-річчя / Фото Instagram / @sophiet

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