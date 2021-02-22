В воскресенье, 21 февраля, звезде "Игры престолов" Софи Тернер исполнилось 25 лет. Муж Джо Джонас поздравил любимую публично. Певец показал два разных фото актрисы и заверил, что любит ее любой. Один из кадров очень смешной.

Звездные супруги Софи Тернер и Джо Джонас не слишком охотно афиширует личную жизнь в социальных сетях. Однако по случаю дня рождения жены музыкант показал несколько фото именинницы из семейного архива. Курьезная фотография развеселила и тронула сеть.

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Джо Джонас поздравил Софи Тернер с 25-летием

Певец публично признался избраннице в любви, а чувственное сообщение дополнил двумя фотографиями. На одной из них Софи Тернер появилась на выставке современного искусства. Она позировала на фоне роскошных картин в трендовом наряде – белом костюме с широкими брюками, светло-сером тренче на пуговицах, белой обуви на высокой подошве, очках и с массивной сумкой. Актриса выглядела очень стильно.

На другом фото в карусели звезда "Игры престолов" изображена в голубом худи с принтом. Она надела капюшон и туго затянула шнурок, оттопырив уши. В домашнем образе без макияжа и укладки Софи Тернер выглядела очень забавно. Поэтому Джо Джонас заявил, что одинаково сильно любит жену в разных настроениях.

С днем ​​рождения, крошка. У тебя два настроения, и я их обоих люблю одинаково. Люблю тебя,

– написал Джо Джонас.

Курьезное сообщение отнюдь не возмутило именинницу, а наоборот растрогало. "Я тебя люблю", – написала Софи Тернер в комментариях. Похоже, празднование 25-летия звезды устроили дома. Джо Джонас подготовил для любимой роскошную фотозону с огромными шариками в виде числа 25 и цветами. Детали празднования актриса решила оставить в тайне, однако в инстаграм-сторис все же опубликовала одно фото с торжества и поблагодарила за многочисленные поздравления.



Софи Тернер празднует 25-летие / Фото Instagram / @sophiet

Напомним! В июле Софи Тернер впервые стала мамой, родив девочку. По информации инсайдеров кроху назвали Вилла. Только в сентябре звездные супруги впервые после рождения дочери появились в объективах папарацци.