Сніжана Бабкіна відповіла на критику в мережі після зізнання про зради Сергія

Після скандального інтерв'ю подружжя Бабкіних на Сніжану полилась неочікувана хвиля критики. Однак вона відповіла на всі звинувачення та заявила, що варто припинити слідкувати за чужим життям і зайнятися своїм.

Гучне інтерв'ю Сніжани та Сергія Бабкіних про те, що музикант зрадив коханій більш як зі 100 жінками, приголомшило мережу. Однак з'явилися люди, які почали різко критикувати подружжя.

Це цікаво Хочу сім'ю, де чоловік має час на дружину, – кохана Дзідзьо розповіла про складні стосунки з ним

Сніжана Бабкіна відповіла на закиди користувачів

Дружина музиканта зізналась, що їй писали з різними варіантами звинувачень. Одні казали, що вона "відьма", яка причарувала Сергія Бабкіна. Інші говорили про те, що Сніжані дуже пощастило, адже вона отримала начебто "готового" та забезпеченого чоловіка.

Також акторці закидували, що вона розтоптала себе як жінку та не може навчити нічого. Сергія натомість звинувачували в тому, що він підкаблучник: "Він підкаблучник! Де ж його чоловіче? Як він може постійно бути з нею?".

Однак Сніжана Бабкіна зауважила, що є й п'ята категорія людей.

Вони в якийсь момент перестають підглядати в замкову щілину за іншими! Перестають заздрити! Перестають давати оцінки зі своїх власних брехливих переконань. Перестають оцінювати, виходячи зі свого болю,

– написала дружина артиста.

Акторка наголосила, що такі люди змінюють своє життя та трансформують свій біль і образи. На думку Бабкіної, такі емоції – це прихована енергія. Якщо її звільнити, то можна створити щасливе життя або ж досягнути мрії.

"З усім цим пора прощатися! Світ вже змінився! Він не буде колишнім! "Виживуть тільки коханці". Це ті, хто займаються любов'ю всередині себе", – підсумувала Сніжана.

Інтерв'ю Сніжани та Сергія Бабкіних