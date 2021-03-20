Сергій не став винятком, – Сніжана Бабкіна розповіла про зради батька та першого чоловіка

Днями дружина Сергія Бабкіна оголосила, що за перші три роки шлюбу чоловік зраджував її понад сто разів. Однак, як з'ясувалося, актрисі довелося пережити невірність не лише музиканта, а й батька та першого чоловіка.

Зразкове подружжя Бабкіних шокувало публіку зізнанням, що залишилося разом після зрад Сергія з понад ста жінками. Сніжана знайшла в собі сили пробачити коханому, адже усвідомила, що життя дало їй це випробування неспроста. Раніше вона вже переживала зради близьких, однак тоді тікала від болю.

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Сніжана Бабкіна про зради батька та чоловіка

Обраниця Сергія Бабкіна розповіла, коли була маленькою, її мама вигнала батька з сім'ї через зраду, тому вона росла без нього. Вже у свідомому віці її вдруге зрадили – перший чоловік мав курортний роман під час роботи на музичному фестивалі "Республіка Казантип".

Мій тато пішов від нас, коли мені було 3 роки. Або мама його "пішла", бо не змогла пережити зраду! Мій перший чоловік поїхав працювати влітку на Казантип, повернувся, і я все зрозуміла – зрада. Мій другий чоловік не став винятком,

– поділилася Сніжана Бабкіна.



Сніжана Бабкіна з мамою / Фото Instagram / @teatr_sorvantsy

Як Сніжана Бабкіна пережила зради Сергія

Лише після зрад Сергія акторка зайнялась самоаналізом та зрозуміла, що, тікаючи від болю, вона накопичується ще більший біль, хвороби, невдачі та розчарування. Тоді Сніжана дійшла висновку, що всі випробування були для того, щоб вона "розв'язала свій вузол".

"Почався шлях від цілковитої образи і розчарування до повного прийняття і пробачення. Це був довгий шлях, оскільки в той момент у мене не було ні йоги, ні медитацій, ні книжок, ні тренінгів. Нічого! Нічого, крім бажання змінити життя", – розповіла блогерка.

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Сніжана Бабкіна наголосила, що змін прагнула не лише вона, а й чоловік Сергій, тому не стала тікати від нього. Вони обоє працювали над собою та кардинально змінилися. За словами жінки, в неї не залишилося осаду після зрад коханого.

Ми з Сергієм Бабкіним кардинально змінили свої життя, свої погляди, свої переконання, свої звички! Я з посмішкою згадую цей треш і відчуваю таку гордість за нас,

– запевнила акторка.