Сніжана Бабкіна продемонструвала святковий образ у зеленій сукні: зворушливе фото

Дружина співака Сергія Бабкіна – Сніжана Бабкіна продемонструвала стильний та елегантний образ у зеленій сукні. Якщо ви ще не обрали образ для корпоративу чи святкування Нового року, то варто звернути увагу на цей.

Сніжана Бабкіна зачарувала ніжністю та жіночністю. У зимові свята кожній жінці хочеться бути по-особливому красивою. Зірковій дружині це точно вдається.

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Святковий look Сніжани Бабкіної

Вона опублікувала допис, в якому постала перед камерою в елегантній сукні насиченого зеленого кольору. Вбрання мало неординарне пошиття з одним рукавом, підкреслило витончену фігуру знаменитості.

Дружина Сергія Бабкіна вклала коротке чорне волосся в локони, а на обличчі зробила вечірній макіяж – з чорними стрілками на повіках і блискучою червоною помадою на губах. Вишукане намисто та лаконічні сережки доповнили вишуканий look Сніжани. А в руках вона тримала велику ялинкову прикрасу, що додала образові атмосферності.



Сніжана Бабкіна у зеленій сукні / Фото з інстаграму Сніжани Бабкіної

Текст публікації Сніжани Бабкіної:

День чудес та чарівництва настав!

21 грудня – день зимового Сонцестояння! І саме цього магічного дня ми виконуємо ритуал "Іграшка з бажаннями"! Уявляєте, я роблю цю чарівність близько 25 років.

Отже, ось докладна і покрокова інструкція:

запаліть свічку. Сьогодні дуже сприятливий живий вогонь у домі;

приведіть розум у спокійний стан. З цим чудово впорається медитація! Якщо у вас є мої медитації, вони відмінно підійдуть для цього. Вибір медитації – за внутрішнім відгуком. Важливо! Припинити розумову дискотеку в собі;

кладемо перед собою вашу ту ялинкову іграшку, яка відкривається зверху;

беремо маленький листок паперу (чверть зошитового листа);

а тепер уважно записуємо наші бажання на листочку. Їх має бути 12. 12 бажання звучить так: "Мої бажання здійснилися!". Пишемо найпотрібніші бажання на рік! Якщо ви можете без цього бажання обійтися цього року, напишіть потрібне;

згортаємо листочок у трубочку. Для зручності, перев'язуємо ниточкою;

кладемо листочки з бажаннями в іграшку;

вішаємо іграшку на ялинку. Якщо немає ялинки, підійде хвойний букет;

після новорічних свят кладемо іграшку до всіх інших у коробку;

відкриваємо її лише у грудні 2022;

ми подумки відпускаємо наші бажання, передаємо їх Всесвіту!

Не зациклюйтесь і не думайте більше про них! Головне – отримайте задоволення від процесу!