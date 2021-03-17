Було понад 100 жінок, – Сніжана Бабкіна приголомшила зізнанням про зради Сергія

Українське зіркове подружжя Сергія та Сніжани Бабкіних дали нове відверте інтерв'ю. Сніжана розповіла про те, як дізналась про зради коханого, і заявила, що він мав більш ніж сто жінок за 3 роки.

Відоме подружжя українських зірок Сергія та Сніжани Бабкіних зараз є одним із зразкових у шоу-бізнесі. Однак не весь час їхнє життя було бездоганним. Зокрема, Сніжана пережила численні зради свого чоловіка.

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Сніжана Бабкіна про зради Сергія

Після одруження в пари була ідилія у стосунках, але невдовзі її змінила криза. Акторка Сніжана Бабкіна розповіла про те, що раптово кошти з сімейного бюджету стали зникати.

Я знала, який у нього гонорар. І він привозив наполовину менший. Потім вже я зрозуміла чому. Куди йшли всі ці гроші,

– поділилась дружина музиканта.

Сергій не зізнавався про те, що коїться, але відповідь прийшла до його коханої уві сні. Так, Сніжані наснився сон, де співак стоїть оголений на полиці. А поряд з ним – величезна кількість ляльок Барбі, які не давали йому проходу.

"Про цю історію не знає ще ніхто. Я говорю: "Сергію, у тебе ж багато жінок було за ці три роки?". Він говорить: "Так, була жінка. Це було на гастролях. Це була дівчина легкої поведінки". Я кажу: "Сергію, я знаю, що багато". "Як ти знаєш?! Ні одна". "Не бреши собі, не бреши мені. Він опустив голову і сказав: "Так. За ці три роки було багато жінок". Я говорю: "Скільки?". Він каже: "Багато". Я говорю: "Скільки було за три роки?!" І тоді він сказав: "Понад сто", – відверто зізналась Сніжана Бабкіна.

Тоді акторка зібрала речі та поїхала жити до мами. Однак через певний час вона змогла пробачити чоловікові та повернутися до нього.

Інтерв'ю із Сніжаною та Сергієм Бабкіним: дивіться відео онлайн

Зазначимо, про зраду дружині Сергій Бабкін розповідав раніше. Тоді він поділився, що його шлюб врятував таємничий "господар", який жив у їхньому домі та допоміг Сніжані зберегти сім'ю. Музикант безліч разів вибачався перед коханою, адже відчував страх і не хотів розлучатися. Тому зараз подружжя разом. Але намагаються більше ніколи не розлучатися.