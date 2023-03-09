Сніжана Бабкіна показала дорослого сина від попереднього шлюбу: миле фото

Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана показала свого старшого сина від колишнього чоловіка. Хлопець привітав маму з 8 березня та подарував квіти.

Нагадаємо, що актриса ще у 2009 році вийшла заміж за музиканта Сергія Бабкіна, від якого народила двох дітей. Проте у Сніжани також є син від минулого шлюбу – 16-річний Артур.

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На 8 березня Сніжана Бабкіна поділилася з підписниками особистими світлинами з сином. Як помітно на фото, 16-річний син акторки дуже схожий на зіркову маму та виріс справжнім красенем.

"Щаслива мати, щасливий момент", – написала Сніжана в публікації. На фото вона позує з квітами, які їй подарував син.

У коментарях прихильники Бабкіної були приємно здивовані новими світлинами. Вони відзначили, що Артур помітно підріс, а також звернули увагу на те, як син схожий на маму.

Фанати написали коментарі до допису:

"Так на вас схожий";

"Який дорослий став, красунчик";

"Який у вас гарний син!";

"Такий дорослий";

"Ваша копія".

Додамо, що Сергій Бабкін 24 лютого минулого року виїхав з Харкова – спочатку в Дніпро, а потім з сім'єю в Німеччину.

Нещодавно він вперше повернувся у свій будинок під час туру Україною. Його дружина Сніжана розплакалася через це. Деталі та відео – дивіться за цим посиланням.