Сміливе міні та сині брови: Олександра Кучеренко вийшла на подіум Ukrainian Fashion Week

Після перемоги на "Міс Україна 2016" Олександра Кучеренко відійшла від модельної кар'єри й стала телеведучою. Однак з нагоди 25-го Ukrainian Fashion Week вона продефілювала подіумом у сміливому міні.

24-річна дружина Дмитра Комарова знімалася для багатьох глянців і відкривала не один Ukrainian Fashion Week. Зараз вона всю себе присвячує телебаченню, але з нагоди ювілейного 25-го Українського тижня моди погодилася вийти на подіум. Олександра Кучеренко закрила показ у вбранні Juliya Kros.

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Fashion – сині брови. Пригадую юність, закриваю показ на ювілейному UFW,

– поділилась Олександра Кучеренко.

Образ Олександри Кучеренко на Ukrainian Fashion Week

На головному подіумі країни "Міс Україна 2016" дефілювала у чорній мінісукні-піджаку на запах з широким лацканом і кишенями. Ефектними деталями її look стали розрізи на рукавах та асиметричний шлейф.

Під фешн-вбрання Олександра Кучеренко взула замшеві ботфорти з лакованими вставками. Замість яскравого макіяжу, який впадає око, стилісти нафарбували їй сині брови та нанесли лише тон. Тоді як довге волосся вклали у легкі локони.

Олександра Кучеренко на Ukrainian Fashion Week / Фото ICTV

Навіть у вигадливій сукні та з нестандартним мейком дружина Дмитра Комарова почувалась як риба у воді. Вона пройшлась подіумом і вразила публіку модельною ходою.

Олександра Кучеренко на Ukrainian Fashion Week / Фото з інстаграму ведучої