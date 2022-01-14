У смарагдовому піджаку: Маша Єфросиніна показала новий образ на зйомках

Українська телеведуча Маша Єфросиніна після новорічних свят повернулася до роботи. Для знімального дня на телебаченні зірка обрала піджак смарагдового кольору, чорні штани та червоні туфлі.

Поки більшість українських зірок перебувають за кордоном, Маша Єфросиніна активно працює. Телеведуча повернулася до зйомок проєкту "Мій секрет".

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Елегантний look Маші Єфросиніної

Для нового випуску зірка обрала елегантне вбрання. Вона постала перед камерами у широкому піджаку смарагдового кольору та чорних класичних штанах. Такий одяг телеведуча вирішила поєднати з вишуканими туфлями-човниками червоного кольору на підборах.



Маша Єфросиніна на зйомках / Фото з інстаграму ведучої

Серед аксесуарів образ Єфросиніної доповнили лаконічна підвіска та вишукані сережки. Волосся ведуча вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками і коричневими тінями на повіках і нюдовою помадою на губах. Також увагу привертає насичений манікюр помаранчевого кольору.



Маша Єфросиніна на зйомках / Фото з інстаграму ведучої

Маша сяє від щастя. А все тому, що з Канади повернулася її донька Нана. Хоча дівчинка не любить фотографуватися, в інстаграмі зіркова матуся все-таки оприлюднила декілька рідкісних спільних світлин.